«Друзья подарили шарф «Реала». Знают, что я болельщик «Барселоны». Интервью Савелия Коростелева

19-летний лыжник разрывает на старте нового сезона.

Лыжнику Савелию Коростелеву 30 ноября 2022-го исполнилось 19 лет. Этот день, похоже, он не забудет. На втором этапе Кубка России в Вершине Теи в свой день рождения он выиграл спринт свободным стилем, оставив за спиной в финале и бронзового призера Игр-2022 в этой дисциплине Александра Терентьева, и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Сейчас Коростелев уверенно лидирует в общем зачете Кубка России. Помимо победы в коньковом спринте, у него уже есть и золото в классическом, а также бронза в гонке с раздельным стартом свободным стилем. В день отдыха на втором этапе в Вершине Теи Савелий дал интервью «СЭ».

Не помню, чтобы отменяли лыжные гонки из-за морозов

— За пару часов до нашего разговора отменили очередную гонку в биатлоне из-за морозов. Как у вас в Вершине Теи с погодой?

— У нас теплеет. Уже минус 14-15 на солнце. Надеюсь, что в субботу будет потеплее, хотя обещают, наоборот, попрохладнее. Для нас терпимо до минус 25.

— Каково в мороз для тебя выступать?

— Когда чуть теплее одеваешься, немного по-другому движения идут. Чем больше одежды, тем больше мешает. Самое главное — не надышаться. Это тяжелее и неприятнее всего.

— Как согреваешься?

— Лицо и конечности в первую очередь страдают. Использую тейпы, мазью пожирнее мажу, чтобы ветер не мешал. Ну и в отличие от биатлонистов мы можем в варежках бегать.

— Какие самые экстремальные условия были, когда приходилось выступать?

— Вспомню не самую экстремальную, а самую тяжелую. Когда был маленьким на первенстве Пермского края в Чусовом, где этап скоро будет и примерно в те же сроки, мы прибегали, а у нас руки, ноги и нос были белыми. Просто сразу обнимали батарею и сидели у нее. Также на чемпионате мира среди юниоров в Вуокатти. Пробежал спринт, это всего три минуты, а у меня белющий нос. Согревал не знаю сколько времени.

— В биатлоне отменили пять гонок из восьми. В лыжах часто отменяют?

— Очень редко. В основном старт переносят на пару часов. Этого достаточно, чтобы выступать. Сейчас даже не вспомню, чтобы какие-то гонки отменяли. В том году бежали в Малиновке, было порядка минус 22, но гонку не отменили.

Савелий Коростелев. Фото Соцсети

Не понимаю, как выиграл оба спринта

— Прошло пока четыре гонки, но тем не менее ты лидер общего зачета Кубка России. Какие в связи с этим ощущения?

— Никаких. Все идет своим чередом. Сейчас этап Кубка России закончится, дальше я два этапа пропускаю. Этот рейтинг в нынешнем сезоне в России считается основным, но обычно на него никто не смотрит.

— Но сейчас все топы страны выступают на Кубке России.

— Здесь такая система начисления очков, при которой, чтобы бороться за победу в общем зачете, нужно бежать все гонки и ничего не пропускать. Я в юниорском возрасте. У меня помимо Кубка России есть другие соревнования. Поэтому в сумме пропущу три-четыре этапа. Сейчас буду готовиться к Российско-Китайским зимним молодежным играм. Перед ними нужно пройти карантин. А в сроки этапа Кубка России в Кирово-Чепецке у меня будут гонки в Китае.

— Насколько для тебя было неожиданным, что в начале сезона ты показываешь такие высокие результаты?

— Максимально неожиданно. В моей голове думал, что могу разве что за тройку зацепиться, что было бы прекрасным результатом. На спринтах у меня обычно задача — выйти в финал. А дальше — как пойдет. Зацепиться за тройку думал в дистанционных гонках, но никак не в спринте.

— Тем не менее две победы в спринте. Правда, гонки почти никто не видит. Можешь рассказать о своих победах? Как получилось выиграть классический спринт на первом этапе?

— В финале шел за Ардашевым и Большуновым, но когда у Сан Саныча сломалась палка, мы с Серегой просто взвинтили темп и начали убегать. Думаю, что в тот день все равно выиграл бы Саша, так как он уже начал от нас отъезжать до момента поломки палки. Просто ему не повезло.

— А почему вы решили взвинтить темп после поломки палки?

— Потому что ее можно поменять. Если бы мы так не сделали, то увеличивалась бы вероятность, что Сан Саныч нас накрыл бы. Но ему почему-то никто не предложил палку, что было удивительно, и он просто докатился с одной до финиша. Это была уже финишная часть. Надо было убегать от остальных.

— Чья инициатива была взвинтить темп?

— Это приходит в голову автоматически. Когда на финишную прямую выкатывались, я был позади Сергея. Но для меня стало удивлением, что финишную часть удалось отработать лучше него. Сергей очень хорошо ходит даблом, марафоны бегал. У него верхний плечевой пояс прокачан, и его тяжело опередить на финише.

Савелий Коростелев. Фото Соцсети

Ближе дистанционные гонки, но побеждаю в спринте

— Волновался ли перед финалом?

— Нет. Выхожу на финал с мыслями, что задача минимум на гонку выполнена, а сейчас будет как будет. Поэтому волнения, наверное, даже не испытывал.

— Но перед вторым спринтом ты уже почувствовал вкус победы.

— Да, но это не заставляло думать о победе. В финале бежали такие спринтеры — специалисты в коньке, как Терентьев, Филимонов, Большунов, Мальцев в хорошей форме. Обыграть их в финишном створе для меня казалось на данный момент чем-то маловероятным. Но снова, к моему удивлению, это получилось. Я не знаю, что мной движет. Как-то выходит вот так.

— Как сложился второй финал?

— Более планомерно. Не было каких-то столкновений и конфузов. У меня была снова задача выйти в финал. В полуфинале наращивал темп забега, чтобы пройти лаки-лузером. В финале конькового спринта была такая же тактика, как и в классическом. Встал за Артемом Мальцевым и Александром Большуновым. Видимо, у меня на выходе лучше сработали лыжи.

— У тебя сейчас успехи и в классике, и в коньке, и в спринтах, и на дистанции. Что в итоге ближе?

— Мне ближе классика. Результаты в коньке тоже хорошие. Никак не могу определиться, что из этого больше нравится. Если по формату гонок, то всегда была ближе дистанция, а спринт проходил тяжело. Сейчас не знаю, что в этом сезоне произошло. Пока получается лучше спринт.

Вообще дистанционные гонки более предсказуемые. В разделке нужно просто грамотно разложиться, а в масс-старте идешь в группе. Спринт же полон неожиданностей — падения, поломки палок. Там нельзя что-то рассчитать.

Савелий Коростелев. Фото Соцсети

— Судя по твоим ответам, ты неплохо разбираешься в тактике на спринт. Сам вникал или родственники научили?

— Сейчас больше сам к этому прихожу. У меня мама спринтер, дядя спринтер (Наталья Коростелева и ее брат Николай Морилов выиграли по бронзе в командном спринте на ОИ-2010. — Прим. «СЭ»). Грех мне спринты не бегать.

— Изучал их гонки?

— Не пересматривал. Следил только за тем, что в прямом эфире шло. Ну и дядя давал много советов по спринтам и контактным гонкам.

— Победа во втором спринте — лучший подарок на день рождения?

— Да. Было прекрасно словить такие эмоции.

— Как тебя поздравили друзья вечером?

— Я пришел в комнату. Мне ребята говорят: «Держи наушники и повязку. Сиди и ничего не делай». Посидел минут пять в комнате. Уже думал, чтобы снять повязку, устал сидеть. Не слышал, как они зашли. Говорят: «Снимай и открывай подарок». Они знают, что я болею за «Барселону», и в качестве ложного подарка был шарф мадридского «Реала», а потом еще и лицом в торт окунули.

— Где они достали шарф «Реала»?

— Заказали, наверное.

— Не в Вершине Теи же купили?

— Сюда доставка ходит без проблем. За шесть дней любой товар придет.

Савелий Коростелев. Фото Соцсети

За лето добавился килограмм мышц

— Почувствовал ли ты, что внимания стало больше?

— Естественно. Многие хотят взять интервью, больше упоминаний. Подписчики прибавляются. Пишут поздравления.

— Не обидно, что ты побеждаешь, а это почти никто не видит?

— Это не обидно. Все равно выходит в СМИ, и за дальнейшими разговорами уже как минимум народ знает. Мы все равно не можем повлиять на трансляции. Но вроде бы в субботнем спринте постараются показать спринт с шести или даже с семи камер. Уже плюс нам. Тем более до этого практически не выступал на телевизоре под камеры, кроме юниорских чемпионатов мира и чемпионатов России. Поэтому как таковой обиды нет.

— Весной ты бежал в финале классического спринта в Кирово-Чепецке, где проиграл девять секунд лидерам. Рассказывал мне, что выступал не на своих лыжах, но даже на своих вряд ли бы смог угнаться за Ретивых, Терентьевым и Большуновым. Почему за полгода произошел такой прорыв?

— Подходящая подготовка, возможно, все еще гормональная перестройка из детского организма. Множество факторов. Тем более думаю, что у лидеров сейчас не те кондиции. Поэтому получается пока что так.

— Как прошла у тебя летняя подготовка? Насколько изменился?

— Практически без сбоев. За лето, может быть, стал ответственнее, рассудительнее.

— А физически?

— Возможно, количество мышц увеличилось. Мы проходим тест раз в полгода, но он, по сути, необъективный. Мы кладем на электроды конечности, и измеряется. Грубо говоря, килограмм мышц за лето добавился.

— У экспертов есть опасения, что сейчас ты подвелся к первым этапам, но на весь сезон может не хватить. Что ответишь?

— Уже не раз говорил, что обычно разгоняюсь к весне. Надеюсь, что не только у лидеров будет скачок результатов, но и у меня.

— Сейчас готовился в юниорской сборной России. Большинство же сверстников проходили подготовку в группах сборной России. Не пожалел?

— Ни капли сожаления. С Сан Санычем Кравченко у меня неплохо получается. Его подготовка мне подходит.

— Дальше надо будет с группой определяться. Какие мысли?

— Это вопрос весны. Сейчас об этом не задумывался.

Савелий Коростелев. Фото Соцсети

С Большуновым почти не общаемся

— Ты рассказывал весной, что с Большуновым в Кирово-Чепецке пообщаться не удалось, потому что Сан Саныч закрытый человек. Сейчас, когда ты уже побеждаешь, общение есть?

— Нет. Максимум «доброе утро» и «приятного аппетита».

— Сейчас по сетям расходится фотография с Большуновым, когда тебе было 15-16 лет. Нет мыслей, чтобы сделать косплей на эту фотографию, спустя четыре года?

— Не было. Не хочу, потому что это как-то неуважительно.

— Почему неуважительно?

— А как? Я подойду и скажу: «Саш, тут, короче, фотка расфорсилась. Давай такую же сделаем, что четыре года назад ты со мной сфоткался, а сейчас я тебя в трех из четырех гонок обыграл. Повторим?»

— Можно же по-другому это подать. Что раньше подходил за автографами, а сейчас мы вместе выступаем.

— Нет. Пока желания такого нет.

— Тебя сейчас многие хвалят, но ты этого как будто сторонишься.

— Скорее не люблю громких заявлений в свой адрес. Я по-прежнему ничего не добился.

— Уже кое-что есть...

— Нет. Кое-чего добился — это медали чемпионата мира и Олимпиады. Все. Остальное не в счет.

— Много говорят, что сейчас ты мог бы заявить о себе на Кубке мира. Не представлял ли ты себя там?

— Можно много говорить. Лучше доказывать делом. В данной ситуации пока это невозможно. Как только станет возможным, постараюсь доказать.

— Не боишься упустить лучшие годы, выступая только на российских стартах?

— Нет. Если твои лучшие годы в 19-20 лет, то это будет плохая карьера.