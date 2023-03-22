Ступак похвалила биатлонистку Носкову за выступление на чемпионате России по лыжным гонкам

Лыжница Юлия Ступак похвалила биатлонистку Екатерину Носкову за выступление на чемпионате России по лыжным гонкам.

— Какая из всех гонок была самой тяжелой по ощущениям?

— Сегодняшняя. В классическом спринте у меня было хорошее состояние. Здесь тоже. Больше ориентируюсь не на тяжесть, а на то, что все получилось. Это самое главное.

— Что думаете о биатлонистке Носковой, удивила вас?

— На самом деле, она молодец. Было много людей, которые говорили: «Зачем они вообще пришли?». Мне же, наоборот, нравится такая тема, очень много внимания сфокусировано на этом комплексе. Неважно, от чего внимание — от того, что мы тут бегаем, или от того, что к нам присоединяются биатлонисты. Главное, что есть движуха, интерес. Девчонки — огромные молодцы, что не побоялись какого-то хейта со стороны. В результате у человека из другого вида спорта есть медаль.

— Вы когда-нибудь в своей карьере проигрывали биатлонисткам на официальных стартах?

— Это было на фестивале «Блинк». Мы бежали, там было много топовых биатлонистов из разных стран: Италии, Норвегии. Они шевелятся — дай Бог каждому. То есть это прямо очень хороший уровень.

— Сегодня для биатлонисток была более подходящая гонка: пробежали круг, восстановили дыхание.

— Да, но тут надо понимать, что не Катя сделала всю гонку, это все делится пополам. Первый этап тоже получился качественным, удалось зацепиться, навязать борьбу. Из этого исходит результат команды.

— То есть, Носковой надо продолжать в лыжах?

— Уже не знаю, пусть сам человек решает.

— А самой не хочется попробовать себя в биатлоне?

— Я люблю стрелять. Меня это умиротворяет. Я достаточно хорошо стреляю. Но нет. Это немного не мое. Не мое вообще.

В среду, 22 марта Ступак вместе с Ольгой Царевой заняла третье место в командном спринте на чемпионате России в Тюмени. Екатерина Носкова и Алена Перевозчикова стали вторыми, победители — Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина.