Ступак: «Хотелось бы побороться за первые призы в командном спринте. Но был уже слишком большой разрыв»
Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала третье место в командном спринте на чемпионате России-2023.
Ступак выступала в составе сборной Республики Коми-1 вместе с Ольгой Царевой.
— Сегодня понравилась лыжня?
— В целом, да. Хотелось бы все же приблизиться к девчонкам, чтобы побороться за первые призы. Но был слишком большой разрыв уже.
— Ты делала все, что могла.
— Я всегда, даже когда тридцатая, делаю все, что могу.
— Сегодня на финише снова были танцы. Уже даже на лыжах, это новая фишка?
— Да нет, тело просит и все.
— На последнем круге Оля так отстала. Что у нее случилось, не знаете?
— Видели, какой круг у нас? Очень веселый, скажу я вам. Логично, что у меня на третьем круге уже силы подсели.
— Круг веселый в плане скользкий или тяжелый?
— Тяжелый. На самом деле мне звонят иностранные коллеги и спрашивают, почему мы бегаем спринт по пять минут, это ненормально. На это я говорю: «Ну так FIS же к нам приезжал». Они отвечают, что FIS обычно не делает больше 3:30 минут. На самом деле мало того, что здесь очень крутые подъемы для дистанционных гонок, тут еще и спринт накрутили такой качественный. Так что чистым спринтерам было сложновато.
— В начале выложились?
— Ну да, приходилось перекладываться к передним девчонкам и тратила много сил.