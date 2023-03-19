Большунов: «С Устюговым без проблем можем занимать первое-второе место на Кубке мира»

Лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.

— Международных стартов не хватает, сейчас в Тюмени такие дистанции...

— В начале сезона международных стартов не хватало. Хотелось все же выступать на Кубке мира. Но когда начался Кубок России, все эти мысли ушли. Бегаем сейчас здесь и не смотрим Кубок мира, потому что у нас тут интересные зарубы. Сейчас с Сергеем Устюговым понимаем, что так же можем занимать первое-второе место на Кубке мира без проблем с таким результатом.

— На чемпионате мира вы сказали, что все лыжники бегут на расслабоне. Нельзя же сказать, что на чемпионате России такой расслабон?

— Да нет, здесь так не получится. С Сергеем до финиша зарубались, и ребята между собой тоже. Каждый бежит, можно сказать, на пределе своих возможностей, показывая максимальные результаты.

Большунов показал время 1 час и 11 минут. Вторым пришел Сергей Устюгов +5 секунд. За 1,5 км до финиша Устюгов споткнулся при входе в один из поворотов и упал.