Якимушкин поделился впечатлениями от своей бронзы в скиатлоне на чемпионате России

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал свое выступление в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.

«Последние два круга для меня были не тяжелыми. Немного отдавал себе отдохнуть в подъеме, подхватывался в спусковой части. Оставалось дело за малым, финишный спуск. Коньковый круг действительно очень тяжелый. Гонка достаточно скоростная из-за трассы, непростая. Надо держать темп. Чемпионат России — всегда значимое соревнование. Я живу в Тюмени, для меня очень важно видеть болельщиков, хорошо выступать в своем родном месте», — сказал Якимушкин.

Якимушкин занял третье место в гонке, уступив победителю Александру Большунову 29,3 секунды. Вторым стал Сергей Устюгов, который проиграл Большунову 5,3 секунды.