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Сегодня, 11:53

Якимушкин поделился впечатлениями от своей бронзы в скиатлоне на чемпионате России

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал свое выступление в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.

«Последние два круга для меня были не тяжелыми. Немного отдавал себе отдохнуть в подъеме, подхватывался в спусковой части. Оставалось дело за малым, финишный спуск. Коньковый круг действительно очень тяжелый. Гонка достаточно скоростная из-за трассы, непростая. Надо держать темп. Чемпионат России — всегда значимое соревнование. Я живу в Тюмени, для меня очень важно видеть болельщиков, хорошо выступать в своем родном месте», — сказал Якимушкин.

Якимушкин занял третье место в гонке, уступив победителю Александру Большунову 29,3 секунды. Вторым стал Сергей Устюгов, который проиграл Большунову 5,3 секунды.

Иван Якимушкин
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