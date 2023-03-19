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Сегодня, 12:06

Большунов: «Очень рад, что сейчас могу навязывать ребятам борьбу за победу»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Александр Большунов высказался о результатах мужского скиатлона.

— Самочувствие нормальное, потому что удалось выиграть. Очень рад, что сейчас могу навязывать ребятам борьбу за победу, даже после не очень хорошо проведенной недели перед чемпионатом России. Неделю назад приболел.

— Вчера стали третьим в спринте: помешала погода или экономил силы, чтобы сегодня хорошо показать себя?

— Да нет, какое экономил? Это, можно сказать, первое ускорение после «Чемпионских высот». Вчера нужно было прорабатываться, и сегодня тоже, потому что есть возможность через старты улучшать свое самочувствие. Поэтому здесь без экономии. Вчера я работал в полную силу, здесь по-другому никак.

— Какие мысли были, когда шли с Устюговым?

— Он думал, как меня обыграть, я думал, как победить его. Вот и все мысли.

— Какой план был в голове?

— У меня много разных планов было. После поворота включился на все 100 процентов и отъехал немного.

— Вяльбе сказала, что просила тебя не стартовать в спринте. Почему решил бежать?

— Да, она говорила, но я не могу так. Я все равно выхожу, даже если плохое самочувствие.

Большунов победил в скиатлоне на 30 км на чемпионате России в Тюмени. Спортсмен показал время 1 час и 11 минут. Вторым пришел Сергей Устюгов +5 секунд.

Александр Большунов
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