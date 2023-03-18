Бородавко высказался о конкуренции в женской сборной России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал для «СЭ» победу Натальи Непряевой в финале женского спринта в рамках чемпионата России-2023.

«Конкуренция есть, но она внутренняя. Хотелось бы, чтобы спортсменки были поближе к Наталье. Справедливости ради нужно сказать, что не выступала Анастасия Фалеева, которая хороша в классическом стиле, здесь не бежала Вероника Степанова, которая тоже является одним из лидеров сборной в разных стилях, в спринте тоже. Все-таки чрезмерно большой проигрыш Наталье, больше 10 секунд — не все спортсменки попадали бы в основную сетку на Кубке мира. Есть, к чему стремиться, есть, к чему расти», — сказал Бородавко «СЭ».

Второе место заняла Алена Баранова, уступившая лидеру 6,1 секунды. Третьей стала — Елизавета Пантрина.