Устюгов о победе в спринте на чемпионате России: «Задача выполнена, медалька есть. Дальше можно на старт не выходить»

Лыжник Сергей Устюгов пошутил о своей победе в спринте классическим стилем на чемпионате России в Тюмени и заявил, что находится в хорошей форме.

— На «Чемпионских высотах» говорил, что только разбегаешься. Чувствуешь хорошую форму в Тюмени?

— В прологе почувствовал, что готов хорошо, и даже сдерживал себя. Посмотрим. Дальше скиатлон. Задачу, можно сказать, что выполнил. Одна медалька есть. Можно на старт не выходить. От меня никто ничего не требует. Как заметили, квалификацию из Ханты-Мансийского округа прошел только я. Даже маленько грустно становится, что так происходит. Некому бегать. Грустно. Еще недавно мы выигрывали эстафеты составом Дементьев, Легков, Турышев, я. Сейчас нас стараются замкнуть на круг и делают жест доброй воли, чтобы нас не замыкали.

— Пик формы, который есть — это результат какого тренировочного процесса?

— Вообще вся подготовка. Лыжники тренируются и летом, и зимой. Я тренировался, но летом не так, как раньше. Не пахал на износ. Работал, но были моменты, когда давал себе слабину. С пятого января выполнял весь тренировочный план, который прислал мне Маркус Крамер. Мы с ним часто на связи. После гонки был пропущенный звонок от него. Но я не смог ему перезвонить. Наверное, сидит в шоке и не понимает, что происходит. Он пишет план, я его выполняю. Многим это не нравится, но результат говорит сам за себя. Благодарен Маркусу, что он помогает.

— Ты показал, что летняя подготовка не так важна?

— Нет. Просто если ты хочешь бегать весь год стабильно, показывать высокий результат, то тебе нужна летняя база. Тебе надо летом очень сильно готовиться. Если готовиться на какие-то отдельные старты, то достаточно месячного сбора. Стояла цель, чтобы подготовиться к чемпионату России. Считаю, что уже можно быть довольным.

Ранее Устюгов заявил, что не планирует участвовать в командных гонках на чемпионате России.