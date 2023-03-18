Лыжные гонки
Чемпионат России
Новости
Статьи
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат России

18 марта, 17:35

Дарья Непряева: «Говорят, что у Наташи хорошие лыжи. Это вообще не так»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Наталья Непряева.
Фото Соцсети

Лыжница Дарья Непряева рассказала в интервью «СЭ», как старшая сестра Наталья помогает ей перед гонками. 20-летняя спортсменка дошла до финала спринта на чемпионате России в Тюмени, где стала шестой. Выиграла гонку Наталья Непряева.

Кубок мира по биатлону — смотрите в Okko

— Не удалось силы распределить между четвертьфиналом, полуфиналом и финалом?

— Прежде всего, в финале сказалась нехватка опыта. В четвертьфинале и полуфинале я выходила вперед и делала свою гонку. В финале же решила тактически встать за Наташей. Со мной это сыграло злую шутку. Она же посильнее и сразу выбралась на первую позицию, а мне выбраться не удалось. Как встала шестой, так и приехала шестой.

— Не удивляют такие отрывы сестры от всех остальных? Он почти все забеги выиграла вообще без шансов для других.

— Нет. Я знаю, сколько и как она тренируется. Наташа делает тренировки вместе с парнями. Поэтому вообще никак не удивляет. Кто-то говорит, что у нее хорошие лыжи. Это вообще не так. Накануне спринта скатывали лыжи. Мои лыжи лучше были. Дело вообще не в лыжах. Она очень сильная. Является большим примером для меня. Хочу равняться на нее.

— Что-то говорила Наташа перед финалом?

— Конечно, говорила. По-доброму пытается меня задевать. Меня, конечно, это больше подбадривает. Я отвлекаюсь от стресса, от соревновательного мандража. Можно сказать, что она меня расслабляет.

— А после финиша?

— Сказала, что молодец. Сначала я расстроилась, что финишировала шестой. А потом подумала: «Блин, да это круто! Я же шестая!» — сказала Дарья «СЭ».

Дарья Непряева. «Она по-доброму пытается меня задевать». Дарья Непряева — о первом финале с сестрой

Сборная России по лыжным гонкам
Дарья Непряева
Наталья Непряева
0
Читайте также
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко высказался о конкуренции в женской сборной России

Наталья Непряева победила в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени
Новости
RSS RSS
Все новости