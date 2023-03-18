Дарья Непряева: «Говорят, что у Наташи хорошие лыжи. Это вообще не так»

Лыжница Дарья Непряева рассказала в интервью «СЭ», как старшая сестра Наталья помогает ей перед гонками. 20-летняя спортсменка дошла до финала спринта на чемпионате России в Тюмени, где стала шестой. Выиграла гонку Наталья Непряева.

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— Не удалось силы распределить между четвертьфиналом, полуфиналом и финалом?

— Прежде всего, в финале сказалась нехватка опыта. В четвертьфинале и полуфинале я выходила вперед и делала свою гонку. В финале же решила тактически встать за Наташей. Со мной это сыграло злую шутку. Она же посильнее и сразу выбралась на первую позицию, а мне выбраться не удалось. Как встала шестой, так и приехала шестой.

— Не удивляют такие отрывы сестры от всех остальных? Он почти все забеги выиграла вообще без шансов для других.

— Нет. Я знаю, сколько и как она тренируется. Наташа делает тренировки вместе с парнями. Поэтому вообще никак не удивляет. Кто-то говорит, что у нее хорошие лыжи. Это вообще не так. Накануне спринта скатывали лыжи. Мои лыжи лучше были. Дело вообще не в лыжах. Она очень сильная. Является большим примером для меня. Хочу равняться на нее.

— Что-то говорила Наташа перед финалом?

— Конечно, говорила. По-доброму пытается меня задевать. Меня, конечно, это больше подбадривает. Я отвлекаюсь от стресса, от соревновательного мандража. Можно сказать, что она меня расслабляет.

— А после финиша?

— Сказала, что молодец. Сначала я расстроилась, что финишировала шестой. А потом подумала: «Блин, да это круто! Я же шестая!» — сказала Дарья «СЭ».