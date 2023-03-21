Лыжные гонки
Чемпионат России
Новости
Статьи
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат России

Сегодня, 13:15

Большунов — о падении Устюгова в скиатлоне: «Это случается не просто так»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов ответил на вопрос о победе в скиатлоне на чемпионате России в Тюмене. Его соперник Сергей Устюгов упал на последнем круге и занял второе место.

— Скиатлон не пересматривал?

— Я не смотрю свои гонки.

— Никогда?

— Не хочу. Если даже и начинаю, то понимаю, что не хочу.

— Это была самая интересная гонка в сезоне.

— Я понимаю, когда бежал, что мы идем параллельно друг другу. Там подъем. Это кайфово, что друг за другом никто не сидит. И идем, кто выиграет, тот выиграет.

— Всем обидно, что в итоге Устюгов упал. И не увидели вашей разборки на финише.

— Я не знал, что он упал. Падение случается не просто так. Это от усталости. Конечно, когда ноги забиваются и становятся тяжелыми — главное устоять. Кто устоял, тот выиграл.

— Идешь по графику Малиновки сейчас?

— Не знаю, посмотрим. Загадывать не будем. Потому что самочувствие разное бывает. Но надеемся, что да.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Сергей Устюгов
1
2
Читайте также
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе о выступлении биатлонисток в лыжной гонке: «Мне они по движениям не понравились»

Вяльбе объяснила пустые трибуны на чемпионате России в Тюмени
Новости
RSS RSS
Все новости