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Сегодня, 13:08

Вяльбе о выступлении биатлонисток в лыжной гонке: «Мне они по движениям не понравились»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление биатлонисток Елизаветы Каплиной и Екатерины Носковой в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем в рамках лыжного чемпионата страны.

Каплина стала 33-й в лыжной гонке, а Носкова 21-й.

— Что скажете по выступлению биатлонисток в лыжной гонке?

— Ничего про них не скажу. Мне они по движению не понравились. А так — тренеры пускай сами с ними разбираются.

— Достаточно высоко они в протоколе, разве нет? Все-таки они целенаправленно не готовились к этому чемпионату.

— Я думаю, что с учетом того, что наши лидеры не стартовали, полторы минуты на десятке — это много. Если они являются лидерами у себя в команде, это многовато. Это мое личное мнение. В разделке было сложное скольжение. Это тоже сказалось, — сказала Вяльбе.

Екатерина Носкова
Елена Вяльбе
Елизавета Каплина
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