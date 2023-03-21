Большунов: «Если не Устюгов, то будет кто-то другой составлять конкуренцию»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал свою победу в гонке с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате России.

— Какие задачи минимум и максимум на следующие чемпионаты?

— Да все по ходу. Совсем немного осталось. Три гонки. Тут надо побегать чуть-чуть. Потом немножко отдохнуть. И потом еще чуть-чуть побегать.

— Ты на семьдесят поедешь?

— Скорее нет, чем да. Я бы хотел, но меня кое-куда приглашают.

— Дело в коммерческих марафонах?

— Нет. Дело не в коммерческих марафонах. Дело в человеческих отношениях.

— Сегодня казалось, что все контролируешь, несмотря на трудности?

— Да, все контролировал. Но в концовке пришлось. Это нормально. В конце надо прибавлять. Сегодня пришлось потерпеть.

— Когда уходил на старт, то не видел, что Устюгов за тобой пытается удержаться?

— Я знаю, что у него было в планах пробежать быстро первый круг.

— Он всем об этом сказал?

— Нет, не всем. Но у него были такие мысли. Я так понимаю. Если бы он за одиннадцать минут пробежал, то просто нужно было потерпеть второй и третий круг. Но сегодня была сложная гонка.

— Устюгов сказал, что не выступит в оставшихся гонках чемпионата России. Без него будет скучнее?

— Я не знаю. Сегодня ребята составляли конкуренцию. Каждая гонка интересная. Если не Устюгов, то будет кто-то другой составлять конкуренцию. Тот же Леша Червоткин. Есть спортсмены, которые показывают результаты, борется за свои позиции.