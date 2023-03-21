Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России
Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.
Он преодолел дистанцию за 34 минуты 51,1 секунды. Второе место занял Антон Тимашов (+12,8). Третья строчка у Алексея Червоткина (+27,9).
Сергей Устюгов занял 10-е место (+1.26,5).
Чемпионат России по лыжным гонкам-2023
Тюмень
Мужчины, 15 км, свободный стиль
1. Александр Большунов — 34.51,1
2. Антон Тимашов +12,8
3. Алексей Червоткин +27,9
4. Иван Якимушкин +43,5
5. Андрей Мельниченко +1.01,7
6. Евгений Белов +1.05,9
7. Савелий Коростелев +1.18,6
8. Павел Соловьев +1.20,8
9. Егор Митрошин +1.22,4
10. Сергей Устюгов +1.26,5
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