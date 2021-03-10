Клебо отказался от суда с Большуновым. Это очень круто и благородно

Норвежец отозвал апелляцию, рассмотрение которой могло растянуться на годы. Он хочет реванша не в суде, а на лыжне

Олимпийский чемпион Йоханнес Клебо неожиданно отозвал апелляцию на собственную дисквалификацию в марафонском забеге на чемпионате мира. Норвежцы почти двое суток выверяли юридические формулировки, которые позволили бы вернуть главной звезде своей сборной золото в классическом масс-старте на чемпионате мира. Но в тот момент, когда апелляционная комиссия приступила к изучению аргументов участников инцидента со сломанной палкой Александра Большунова, Норвежская лыжная ассоциация аннулировала свой протест. Означает ли это, что Клебо признал свою неправоту? В первую очередь это означает, что Йоханнес — настоящий спортсмен, а не сутяжник.

Хочу сосредоточиться на лыжах, а не на заседаниях

«Я считаю, что продолжать этот процесс неправильно, — передал «СЭ» слова Клебо журналист VG Уле Кристиан Стрем. — Хочу думать позитивно — и оставить случившееся позади. Я не хочу, чтобы меня считали привередливым лыжником. Несколько дней я был очень разочарован, но теперь мне пора поднять голову. Я хочу сосредоточиться на лыжах, а не на заседаниях судов, работе юриста и тому подобном. Норвежской федерацией и юридической фирмой, которая помогала мне, была проделана хорошая и детальная работа. Мне сказали, что у нас есть веские причины для удовлетворения апелляции, но я считаю, что продолжать этот процесс будет неправильно.

По-прежнему считаю, что я не сделал ничего плохого. Но я не хочу возвращаться к этому инциденту — независимо от того, могу я выиграть суд или нет. Я хочу сказать стоп и делаю это сейчас. Я уведомил федерацию о своем решении. Также хочу, чтобы Эмиля Иверсена почитали как настоящего победителя марафона. Он очень хороший друг. Он заслуживает настоящей признательности — и хорошей вечеринки. И я с нетерпением жду новой встречи с Большуновым. Хочу его поздравить с серебром. Мы будем соревноваться еще много лет. И здорово, что у нас с ним хорошие отношения".

Возможно, мы не знаем всех подводных течений, но решение Клебо — один из самых благородных поступков в большом спорте за последние годы. Это сравнимо с самыми легендарными проявлениями fair play, когда участники забегов останавливались, чтобы подождать упавшего соперника, или в ущерб себе признавались судье в том, что нарушили правила во время матча. У Йоханнеса были все основания, чтобы до последнего биться в судах за одну из самых престижных для себя наград. Всем известно, что Клебо — не самый большой любитель марафонов, и не факт, что в его карьере появится хотя бы еще один шанс победить на классическом «полтиннике». Но он предпочел борьбу на трассе битве в судах. Здесь можно только поаплодировать.

До последней капли крови

Напомню, что история завертелась в минувшее воскресенье, когда в финишном коридоре марафона Клебо пытался обойти лидера — Александра Большунова. И в результате контакта этих лыжников у россиянина сломалась палка. Не сумев поддерживать свою скорость, Большунов пришел к финишу только третьим, пропустив вперед еще одного норвежца — Эмиля Иверсена. Российская сторона подала протест, и жюри сочло Клебо виновным в нарушении правил при обгоне, дисквалифицировав Йоханнеса. Золото в итоге перешло к Иверсену, а Большунову досталось серебро. Впрочем, Александр все равно считал, что его несправедливо лишили шанса стать королем лыж, и в знак протеста отказался надевать медаль на церемонии награждения.

??? Видео инцидента с участием Клебо и Большунова! Что думаете? ? pic.twitter.com/IX5ccKlD3L — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021

Почти три дня весь лыжный мир обсуждал нюансы столкновения Большунова и Клебо. Одни обвиняли Йоханнеса в неуважении к сопернику и игнорировании правил FIS, другие считали, что россиянин сам спровоцировал контакт, который привел к поломке его инвентаря. Даже Иверсен, на которого в результате этой истории свалилась золотая медаль, заявил, что он на стороне Клебо и считает, что тот наказан несправедливо. Спор должна была разрешить FIS или спортивный арбитраж, куда адвокаты норвежца могли обратиться в случае неудачи в первой апелляционной инстанции. Но все копья оказались сломаны напрасно — суда не будет, все останутся при своих. Иверсен — с золотом, Большунов — с серебром, а Клебо — с «баранкой» и планами на реванш.

Вроде бы решение Йоханнеса выглядит очень логичным. Он уважил своего старшего напарника по сборной. Он уважил Большунова, которого теоретически могли признать виновным в столкновении, и предложил Александру выяснить, кто сильнее, уже на этапе Кубка мира в ближайшие субботу и воскресенье. Клебо и так уже шестикратный чемпион мира, вряд ли седьмой титул сделал бы его намного титулованнее. И, в конце концов, Йоханнесу, как и Большунову, всего 24 года — у них есть еще минимум десять лет, чтобы выяснить отношения и в марафонах, и в спринтах — да хоть на боксерском ринге, если захочется. Однако мы знаем сотни примеров, когда люди бились за свои спортивные награды в судах и за их пределами буквально до последней капли крови. И их тоже можно было понять.

Клебо же показал всем, что он по-настоящему великий — не только как лыжник, но и как человек. Сколько бы мы ни смеялись над его ковидофобией, над зацикленностью на спринтах и даже над его младшим братом, который после объявления о дисквалификации родственника в гневе ударил о дверь ногой и сломал себе палец, — все это лишь доказательство, что Йоханнес и его семья — не супермены, а обычные люди. Но сегодня мы увидели в их исполнении образец настоящей спортивной мудрости и благородства. И их поступок вывел дуэль Клебо и Большунова на новый уровень. Очень круто, что мы являемся ее свидетелями. И, безусловно, у Александра еще появится возможность показать миру, что он не меньший джентльмен, чем его извечный соперник.