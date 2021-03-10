Бегут, вместо того чтобы скользить. Клебо и Большунов изменили суть лыжных гонок

На чемпионате мира в Оберстдорфе мы увидели, что все топ-спортсмены в классических гонках предпочитают преодолевать подъемы бегом, словно легкоатлеты.

Лыжные гонки меняются до неузнаваемости. Сначала изобрели коньковый стиль передвижения, который перевернул вид спорта. Потом появились разные вариации внутри классического и свободного стилей, например дабл-поллинг — езда на одних руках. И это все параллельно с появлением в программе огромного количества масс-стартов, спринтов, командного спринта, гонок преследования... В общем, упрекнуть лыжи в ортодоксальности сложно.

На прошедшем чемпионате мира мы стали свидетелями еще одной новинки: все лучшие спортсмены преодолевали заключительный подъем бегом, если речь шла о классике, или в прыжке, если о коньке. Прежней техникой, которая требует проката на одной лыже, уже почти никто не пользуется.

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Скопировать технику Клебо никто не может

— Что происходит? — вопрос победителю этапа Кубка мира Михаилу Девятьярову-младшему.

— В принципе ничего нового. Я сам начинал эти «бега» в 2003-2004 году, когда еще никто так не делал. Причем на лыжероллерах, в крутой подъем, и с ходу выигрывал у всех метров 15. Когда взял свой этап Кубка мира, то тоже пытался бежать, но тогда это больше было похоже на скользящий бег, где-то на стыке старой и современной техники. Я пытался искать какие-то варианты, но относились к ним тогда скептически. У нас новое не любят.

Но постепенно народ понял, что нужно что-то делать. Тут все зависит от рельефа. Если подъем очень крутой, то прокат в любом случае минимальный. И тогда лучше просто бежать. Если в конце 1990-х — начале нулевых тренеры пытались нам объяснить, что нужны подсед, выталкивание, длинный прокат, то потом опыт показал, что в спринтерских разборках это не работает.

— В чем секрет прыжков и бега Клебо и почему они эффективней, чем у всех остальных?

— Йоханнес стал тем человеком, кто стал применять этот стиль не только в спринте, но и в гонках, и даже в марафонах. Как бы ни старались, его технику скопировать никто не может. Может, и не надо — тут у каждого свой стиль. Тот же итальянец Пеллегрино бежит по-своему и тоже очень быстро. Это уникальные люди. Мое мнение: чтобы обыграть Клебо, нужно не технику копировать, а создавать отдельную спринтерскую команду. Когда она у нас была, тогда Никита Крюков и выигрывал.

— Бежать всю гонку бегом нереально, даже таким выносливым людям, как Большунов или Клебо?

— Конечно. У лыжника по-любому должна быть фаза восстановления, и обычно она как раз в момент проката. Но Клебо нашел восстановление даже в беге, я так понимаю — в момент полета. В крутые подъемы раньше же тоже забегали, только «елочкой». А на параллельных лыжах получается гораздо быстрее.

Лучше много коротких движений, чем одно длинное

— В чем изменились лыжные гонки в последние годы?

— Все движения укоротились, максимум 30 сантиметров в сторону. На подъеме палки ставятся где-то около уха, а не впереди, как нас учили раньше. Сейчас лыжи пришли к тому, что лучше сделать много коротких движений, на подхвате и легкости, чем одно длинное и очень энергозатратное. Потому что, пока ты из этого движения будешь выходить, соперники давно уедут.

— В коньковом стиле ведь тоже перемены налицо? Прыгали в подъем всегда, но сейчас как-то особенно интенсивно?

— Прыжки, напрыгивания действительно были всегда. Мы, например, первым шагом на старте всегда делали прыжок. Но сейчас уже в подъем два шага стали одним большим прыжком. Я так понимаю, это пришло из стометровок на лыжероллерах. Это очень быстрый вид спорта, который не терпит лишних движений. И вот оттуда позаимствовали эти прыжки.

— Такая техника предъявляет какие-то иные требования к физподготовке лыжников?

— Конечно. Все стали гораздо атлетичнее. Стали укреплять мышцы корпуса, уделять больше внимания силовой работе и упражнениям на координацию. Если раньше мы делали стандартную силовую, то сейчас все укрепляют глубокие мышцы, мышцы-стабилизаторы... Это позволяет решать вопросы на финише. Да и сами скорости на дистанции тоже выросли буквально за последние года три. Прежде всего благодаря появлению таких лидеров, как Большунов, чуть раньше — Сундбю. Вспомните: когда царствовал Нортуг, его привозили «рюкзаком» на финиш, и он там всех обыгрывал. Не было человека, способного разорвать группу. Или Женя Дементьев в 2006-м на Олимпиаде буквально за последний километр перебрался с 20-х мест и выиграл. Сейчас такое вряд ли возможно.