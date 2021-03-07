Большунов будет рвать и метать в марафоне. Но хватит ли у него сил?

Гоночная программа лыжного чемпионата мира завершается классическим марафоном, в котором российские болельщики ждут золота.

Чемпионат мира. Лыжные гонки

7 марта, воскресенье

15.00 (мск). Мужчины. Марафон, 50 км (к)

Предпраздничное воскресенье подарит лыжным болельщикам увлекательные два часа битвы в мужском масс-старте классическим стилем на 50 км — это апофеоз чемпионата мира в Оберстдорфе. Почти гарантированно мы увидим более увлекательную гонку, чем субботний марафон у женщин. Ради такой нужной для сборной России победы хочется, чтобы Александр Большунов, подобно Терезе Йохауг, умчался от соперников уже на втором километре дистанции и потом свиделся с конкурентами только на финише. Но, объективно говоря, такой сценарий маловероятен. Лидер нашей сборной очень силен и зол за недавние неудачи, но и его оппоненты тоже совсем не черепахи.

Тактика для фаворита

Классический марафон — это вотчина Большунова. В этом виде программы, которая проводится на уровне Кубков мира совсем нечасто, Александр не проигрывал с Олимпиады в Пхенчхане. На Играх-2018, напомню, россиянин лидировал вместе с финном Иво Нисканеном, но упустил золотой рывок соперника на последнем километре дистанции. Через год был великий королевский марафон в Холменколлене, где к финишу в отрыве примчались четверо россиян, и в разборке соотечественников лучшим стал Большунов. Ну и в марте 2020 года на том же самом старте в жуткий туман Александр незадолго до окончания дистанции оторвался от пелетона вместе с Сименом Крюгером и красиво разделал норвежца в начале финишного коридора. Вот, собственно, и вся история. С одной стороны — впечатляет, с другой — информации для глобальных выводов мало. Наверняка в Оберстдофе в дело вмешаются дополнительные нюансы.

Один из этих нюансов — сверхнагрузка, которая обрушилась на Большунова на этом чемпионате. Александр принял участие абсолютно во всех гонках, включая спринты. И во всех пяти случаях Сан Саныч не опускался ниже четвертого места, то есть рубился от всей души. Хватит ли здоровья у нашего лидера еще и на марафон? Ведь западение скорости на одном из участков коньковой разделки показало, что Александр все-таки не железный, даже в своем нынешнем суперзвездном статусе. Тот же Крюгер, например, пропускал в Обестдорфе эстафету, не говоря уже о спринтерских забегах. А француз Морис Манифика, заезжавший четыре года назад в классическом марафоне на ЧМ в топ-10, вместе со спринтами проигнорировал и скиатлон.

? A guide on «How to set out for the victory on the Egli hill» by Alexander Bolshunov ? ?#fiscrosscountry #oberstdorf2021 ? NordicFocus pic.twitter.com/YSUa93bPNg — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) February 27, 2021

Если же «физики» и силы воли у Большунова все-таки хватит, то на первый план здесь выйдет тактика. Одиночные отрывы в мужских марафонах все-таки очень редки, поэтому важно, с кем и как Александр будет работать на протяжении двух часов. Излюбленный стиль звездного россиянина — это тащить на себе всю группу на протяжении многих километров. Но на «полтиннике» «рюкзаки» могут оказаться слишком тяжелой обузой. Поэтому нашему лидеру крайне желательно получить помощь хотя бы от напарников по сборной. Командная тактика здесь нужна как воздух.

Очевидно, что большую часть дистанции лыжники пройдут в пелетоне или в нескольких группах, и самое интересно начнется не ранее чем за 10 км до финиша. В идеальном варианте Большунову нужно уйти в отрыв с кем-то из россиян или хотя бы с теми из соперников, кто не сможет конкурировать с ним в финишном спурте. Если смотреть в сторону главных соперников — норвежцев, то самыми грозными в этом плане представляются Пол Голберг, Эмиль Иверсен и Йоханнес Клебо. Правда, Голберг очень странно выступил на первом этапе эстафеты, и, возможно, он сейчас Большунову не соперник. В отличие от Иверсена, которого ни в коем случае нельзя тащить в отрыв.

Семиков — российский джокер

Самая странная фигура в заявке норвежцев — Йоханнес Клебо, который никогда не блистал в марафонах и для которого огромной удачей будет финишировать даже в топ-10. Логичнее было выставить на эту гонку Шюра Рете, который даже в своей неблестящей форме претендовал бы на многое. Единственное возможное объяснение — викинги держат в уме командную тактику, при которой они дотащат Клебо до финиша в своих «рюкзаках», а на последних нескольких сотнях метров у Йоханнеса будет несомненное преимущество над Большуновым. Но подобный проект кажется авантюрным — ведь даже работая за товарищами на «полтиннике», можно уработаться так, что никаких спринтерские качества на финише уже не спасут.

Так что Клебо с высокой долей вероятности будет просто туристом и хорошо, если он вообще доедет до финиша. Что касается нашего состава, то здесь большой интерес представляет фигура Ильи Семикова, для которого эта гонка будет дебютной на чемпионате мира. Илья был четвертым в королевском марафоне 2019 года и в последние годы довольно часто оказывался на ведущих ролях на классических «полтинниках» на чемпионе России (правда, ни разу не выигрывал). В Оберстдорфе Семиков целенаправленно готовился к марафону и должен стать для нас своеобразным «джокером». Другой вопрос, есть ли у Ильи собственные амбиции или он готов поработать на золото Большунова.

Интересно, в каком состоянии после героического первого этапа эстафеты находится Алексей Червоткин. Он вполне способен помогать нашему лидеру на дистанции, а вот в то, что он сегодня способен сражаться за подиум, верится с трудом. Впрочем, как и в медальные перспективы Евгения Белова, который до сих пор в основном бегал коньковые марафоны. В других сборных, конечно, должен быть на виду олимпийский чемпион финн Иво Нисканен. Напомню и то, что Дарио Колонья в 2013-м был вторым в классическом масс-старте на ЧМ. Сейчас швейцарский ветеран далек от лучшей формы, но в марафонах успех часто приходит к неожиданным героям. Так что Большунову нужно быть внимательным к любому из первых 20 стартовых номеров.

По такой погоде важной будет и тактика пит-стопов. Во время гонки лыжники имеют возможность сменить лыжи — состояние трассы за два часа меняется очень сильно, так что «переобувание» может сыграть ключевую роль. Именно свежие лыжи два года назад помогли Нисканену обойти на последнем круге Большунова в Пхенчхане. Наши сервисеры и так уже совершили в Оберстдорфе настоящий подвиг. Но для второго золота Александра нужен еще один. Кстати, при условии подиума в мужском марафоне будет полностью выполнен медальный план сборной России. Перед ЧМ-2021 Елена Вяльбе обещала привезти из Германии именно пять наград.

Стартовые номера фаворитов

1. Александр Большунов (Россия)

2. Евгений Белов (Россия)

3. Эмиль Иверсен (Норвегия)

4. Морис Манифика (Франция)

5. Дарио Колонья (Швейцария)

6. Алексей Червоткин (Россия)

7. Илья Семиков (Россия)

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

9. Симен Крюгер (Норвегия)

10. Ханс Холунн (Норвегия)

11. Пол Голберг (Норвегия)

12. Йоханнес Клебо (Норвегия)

14. Иво Нисканен (Финляндия)

18. Вильям Поромаа (Швеция)

19. Йенс Бурман (Швеция)

20. Петту Хювяринен (Финляндия)