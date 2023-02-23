Клебо издевательски легко выиграл спринт на чемпионате мира. Триумф норвежца благодаря кульбиту соперника

Йоханнес по количеству золота на ЧМ сравнялся с легендарным Гунде Сваном.

Чемпионат мира-2023, Планица.

Спринт, классический стиль.

Финал. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание +2,22

3. Жюль Шаппа (Франция) — +2,24

Спринт, классический стиль, 1,2 км.

Финал. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.21,67

2. Эмма Рибом (Швеция) — отставание +0,87 секунды

3. Майя Дальквист (Швеция) + 8,06

Норвежец Йоханнес Клебо и шведка Йонна Сундлинг в стартовых гонках чемпионата мира-2023 в Планице уверенно подтвердили свой статус лучших лыжников-спринтеров последних лет. Клебо и Сундлинг завоевали золото в спринте классическим стилем, обойдясь без сверхусилий на финишной прямой. Впрочем, Клебо пришлось-таки пережить по ходу финальных соревнований неприятный момент — в четвертьфинале он едва избежал столкновения с упавшим соперником. Зато в полуфинале глупейшим образом выбыл по сути его единственный конкурент — норвежец Эрик Вальнес наступил себе лыжей на лыжу, совершил кульбит и лишил мужской спринт даже минимальной интриги.

Клебо избежал завала

Клебо в нынешнем году в спринте на этапах Кубка мира был очень хорош, но все же узязвим. В восьми гонках он шесть раз финишировал первым и дважды вторым. Причем проиграл как раз последний спринт классикой перед ЧМ — французу Ришару Жуву в Ле-Руссе. Хотя в Планице практически сразу же выяснилось, что Ришар в борьбе за медали не конкурент. Он явно проскочил пик формы, квалифицировавшись только 19-м и выбыв уже в четвертьфинале.

Та же участь постигла и знаменитого итальянца Федерико Пеллегрино, последнего чемпиона мира перед началом победной поступи Клебо. В 2017 году Федерико выиграл золотую медаль, вторым тогда финишировал Сергей Устюгов, а совсем юный Йоханнес занял лишь третье место. Однако на сей раз Пеллегрино в четвертьфинале финишировал сразу вслед за Жювом и также остался без путевки в полуфинал.

Впрочем, Клебо в квалификации также удивил, заняв только второе место в секунде с лишним от Вальнеса. Эрик в своей карьере уже выигрывал и чемпионат мира и Олимпийские игры, но оба раза делал это в командном спринте вместе с Клебо — в Оберстдорфе в 2021-м и в Пекине в 2022-м. На сей раз он явно был нацелен на сенсацию или хотя бы на попытку сенсации. В четвертьфинале, как и в квалификации, он также обошел Клебо, которого в результате падения на одном из подъемов едва не снес швед Эдвин Ангер. К счастью для себея опытный Йоханнес смог-таки проскочить по внутреннему радиусу поворота, иначе рисковал попасть в затор и сильно отстать.

Пол Голберг (Норвегия), Йоханнес Клебо (Норвегия) и Жюль Шаппа (Франция). Фото Reuters

Вальнес выбил себя сам

Как бы то ни было, в полуфинале он решил не повторять ошибок и держался впереди. Что ему и помогло избежать новой внештатной ситуации. Поскольку бежавший параллельным курсом Вальнес вдруг сам наступил себе на лыжу и после эффектного кувырка остался лежать в снегу. Отчаянию. норвежца не было предела, ведь он был явным претендентом на медаль и мог даже надеяться на золото.

В финале Клебо уже доминировал, к середине дистанции он создал отрыв от конкурентов и на финише приветствовал публику. Сзади за серебро рубились француз Жюль Шаппа и норвежец Пол Голберг, причем соотечественник Клебо выиграл считанные миллиметры. Что же касается Йоханнеса, то он стал уже семикратным чемпионом мира, догнав по количеству титулов легендарного шведа Гунде Свана. Кроме того, 26-летний норвежец выиграл уже пять крупнейших стартов в индивидуальном спринте подряд — две Олимпиады и три ЧМ. Впечатляет, ничего не скажешь.

Йонна Сундлинг. Фото Reuters

Шведки заняли весь пъедестал

Впечатляет и шведское доминирование в женском спринте. Шведки после квалификации решили выбрать пять разных забегов, и выиграли все! По итогам полуфиналов, правда, до решающего забега добрался только квартет шведских лыжниц, разбавленный двумя норвежками. Однако никакой даже видимости борьбы в полуфинале не получилось — норвежки сразу же отстали, дав возможность шведкам разбираться между собой.

Лучше всех проявила себя Сундлинг. Причем 28-летняя Йонна финишировала только третьей в своем полуфинале, пройдя дальше как лаки-лузер. Зато на финал сил она сохранила больше соотечественниц. Некоторое подобие конкуренции попыталась создать Эмма Рибом, но она обрадовалась и серебро. Бронза — у Майи Дальквист. Напомним, что Сундлинг защитила свой титул — она является чемпионкой мира-2021, а также олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в индивидуальном спринте.

Начало нынешнего сезона Йонна пропустила из-за болезни, вернувшись на этапы Кубка мира только в конце января. Правда, вернулась почти триумфально — выиграла коньковые спринты в Ливиньо и Тоблахе. Да, настораживало только седьмое место как раз в классическом спринте в Ле-Руссе, но это было лишь досадной случайностью. «Я счаслива! С каждым забегом чувствовала себя все лучше и лучше. Фантастический день для женской сборной Швеции!», — заявила Сундлинг после победы.