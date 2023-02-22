На ЧМ по лыжам выступила девушка из Ливана. Она модель, ходит в мечеть и была свидетелем взрывов в Бейруте

Помимо лыжных гонок Гюгетт Фахри занимается сноубордом.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) в последние годы приглашает на свои ЧМ спортсменов из Южной и Латинской Америки, Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока. Даже ребята из Австралии и Новой Зеландии не сильно удивляют. Но и среди множества экзотичных спортсменов есть особенные. Например, Гюгетт Фахри из Ливана. Мало того что она сочетает лыжные гонки со сноубордом, так еще и в свободное от тренировок время занимается своим маркетинговым агентством, участвует в модельных показах и волонтерских проектах.

В Словению прибыл даже лыжник из Тринидада и Тобаго

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в словенской Планице официально стартовал. С квалификационной гонки 5 км — на нее заявились 40 девушек и 70 мужчин из стран, чей рейтинг не позволяет рассчитывать на прямую заявку. Уровень таких ребят близок скорее к любительскому, поэтому чтобы не превращать основную гонку в цирк, в последнее время и стали проводить предварительные квалификационные заезды. Так что историй, когда легендарный Бьорн Дэли после своего финиша долго ждет кенийского лыжника, больше не встретить. И даже жаль, что зритель больших трансляций больше не видит энтузиастов из экзотических стран. Ведь всегда интересно узнать, что побудило человека из Тринидада и Тобаго заняться лыжным спортом, или посмотреть на героя видеохостингов Адриано Солано из Колумбии. Гюгетт Фахри на лыжах стоит уверенно и подобных смешных эмоций не вызывает.

Зато удивляет ее карьера. Мы знаем много историй, когда сочетают биатлон и лыжные гонки, переходят из лыжного двоеборья в прыжки с трамплина и наоборот. Есть уникальная Эстер Ледецка, олимпийская чемпионка как в сноуборде, так и в горных лыжах. Но вот чтобы сочетать сноуборд с лыжными гонками — это что-то новое. Ливанка Фахри — настоящий универсал. В сноуборде она выступает как в параллельных дисциплинах, так и в биг-эйре со слоупстайлом. И с учетом своего происхождения вполне уверенно. По крайней мере ее приглашают на этапы Кубка мира, она зарабатывает на них рейтинговые очки. А с недавних пор Гюгетт увлеклась и лыжными гонками. Уже второй раз она приезжает на чемпионат мира, и если два года назад в Оберстдорфе она тяжело передвигалась и не смогла дойти до финиша, то в этом году успешно преодолела дистанцию с относительно неплохим временем.

Гюгетт Фахри. Фото Соцсети

Гюгетт сочетает лыжи со сноубордом и работает моделью

Увы, вместе с норвежками мы Фахри не увидим. До основной сетки допускаются только 10 лучших, а Фахри финишировала 33-й с семиминутным отставанием от лидера. Тем не менее прогресс налицо. Не имея возможности полноценно тренироваться на лыжной трассе, Гюгетт за несколько лет дошла до 1-го юношеского разряда по российской классификации. До взрослого третьего ей не хватило примерно минуты — она закончила гонку за 22 минуты 26 секунд, в то время как для прохождения норматива на взрослый разряд нужно закончить пятикилометровую гонку за 21 минуту 39 секунд. Фахри тренируется на горнолыжной трассе — условий для полноценных лыжных гонок в Ливане нет, а вот высокие горы и современные технологии позволяют организовать пусть и короткий, но полноценный горнолыжный сезон на курорте Mzaar Ski. Причем Гюгетт не единственная лыжница — вместе с ней в сборной еще три девушки и четыре парня.

Но Фахри безусловно лучшая в стране. Причем как в лыжах, так и в сноуборде. В будущем она хочет попробовать себя еще и в прыжках с трамплина со сноубордом, так что ради одной только Гюгетт можно придумать по примеру легкой атлетики зимний декатлон или пятиборье. Но шутки шутками, мультизадачность и множество талантов девушки и правда впечатляют. Как и большинство спортсменов в странах, где внимание зимним видам спорта не уделяют, тренировки и соревнования она оплачивает самостоятельно. Поэтому приходится работать, но недостатка в финансах у Фахри нет. Во-первых, она успешная модель. Причем работает как на западные рынки, так и на местные, на арабские страны. Гюгетт успешно сочетает западную моду с традиционной мусульманской, постепенно адаптируя в своих образах последние тренды высокой моды в строгие каноны ислама.

Гюгетт Фахри. Фото Соцсети

Фахри едва не лишилась брата во время взрывов в Бейруте и помогала раненым

Но и это еще не все. Фахри окончила университет по специальности «маркетинг и связи с общественностью». Несколько лет она работала SMM-менеджером, после чего основала собственное маркетинговое агентство. Она сотрудничает с крупнейшими фирмами Ливана, а также помогает адаптироваться под местный рынок большим западным брендам. Кроме того, Гюгетт активно участвует в общественной жизни страны. Она была кандидатом в депутаты местного городского совета, занимается благотворительностью и волонтерством. Впервые лыжный мир узнал о ней, когда про Гюгетт написал норвежский журнал про лыжный спорт Nordicmag. Она дала интервью о том, как помогала пострадавшим от взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года. Фахри в момент трагедии была в ливанской столице, но не хотела быть простым очевидцем событий. Она вызвалась медсестрой в оперативный штаб ливанского Красного Креста и неделю помогала раненым.

«4 августа — дата, которую ливанцы навсегда оставят у себя в памяти, — рассказывает Гюгетт. — Я услышала по радио новости и сразу принялась звонить брату. Он работал недалеко от порта. Брат не отвечал, и я в панике не знала, что делать. Когда он ответил мне, я была безмерно счастлива. И сразу же поехала помогать пострадавшим, чтобы спасти тех, кому не так повезло, как моему брату, решившему уйти в тот день с работы пораньше». Фахри уверена — в чудесном спасении брата есть некая высшая сила. Влияет духовная чистота и на спортивные достижения, поэтому перед каждым соревнованием Гюгетт ходит в мечеть. Вероисповедание в Ливане отличается от соседних арабских стран. Здесь нет строгих законов и запретов, а женщину в платке можно встретить реже, чем без него. Тем не менее ислам остается важной частью общественной и социальной жизни страны.

Гюгетт Фахри. Фото Соцсети

Пока что ни тренировки, ни молитвы пробиться в элиту лыжного спорта Фахри не помогли. Но она только начинает свой путь. Кто знает, может, в будущем эта 24-летняя спортсменка еще и впишет себя в историю как первая ливанская чемпионка. В конце концов, в горных лыжах у Ливана уже был свой герой — Ники Фюрст Бауэр выиграл золото на Азиаде-2003. Если и в зимних видах спорта у россиян возникнет желание заглянуть в гости на азиатские старты, примерный уровень соперников вам уже понятен.