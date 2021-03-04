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Россия провела лучшую эстафету за 15 лет, но Йохауг все же обошла Вяльбе

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 23:00
4 марта. Оберстдорф. Тереза Йохауг. Фото AFP
4 марта. Оберстдорф. Тереза Йохауг. Фото AFP
Теги:
Наша женская сборная не выступала так здорово со времен Юлии Чепаловой
4&nbsp;марта. Оберстдорф. Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и&nbsp;Яна Кирпиченко завоевали серебряные медали в&nbsp;эстафете.Фантастическое серебро! Женская эстафета стала второй и заставила Вяльбе плакать

Сборная России заняла второе место в эстафете и выиграла шестую в XXI веке медаль чемпионатов мира в этой дисциплине. Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева проиграли сборной Норвегии 26,6 секунды и показали лучший результат за 15 лет.

В последний раз россиянки попадали в двойку сильнейших крупного международного турнира на туринской Олимпиаде, когда Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева поднялись на высшую ступень пьедестала. С тех пор наша сборная никогда не уступала чемпионкам менее 30 секунд. Да и в минуте от чемпионок удавалось финишировать лишь на бронзовых ЧМ-2013 и Играх-2018.

Самые большие отрывы на дистанции 10 км у женщин

Год

Турнир

Состав

Место

Победитель

Отрыв

2001

ЧМ

Данилова, Лазутина, Чепалова, Гаврылюк

1-е

Россия

-

2003

ЧМ

Коростелева, Завьялова, Бурухина, Гаврылюк

3-е

Германия

1.11,6

2005

ЧМ

Куркина, Баранова, Медведева, Чепалова

2-е

Норвегия

7,6

2006

ОИ

Баранова, Куркина, Чепалова, Медведева

1-е

Россия

-

2007

ЧМ

Сидько, Завьялова, Медведева, Коростелева

7-е

Финляндия

1.20,6

2009

ЧМ

Сидько, Рочева, Чепалова, Медведева

8-е

Финляндия

1.37,4*

2010

ОИ

Завьялова, Хазова, Медведева, Коростелева

7-е

Норвегия

1.41,4

2011

ЧМ

Новикова, Иксанова, Чекалева, Михайлова

6-е

Норвегия

2.15,4

2013

ЧМ

Иванова, Иксанова, Гушина, Чекалева

3-е

Норвегия

45,8

2014

ОИ

Иванова, Кузюкова, Жукова, Чекалева

6-е

Швеция

1.03,6**

2015

ЧМ

Доценко, Таныгина, Жукова, Чекалева

7-е

Норвегия

2.39,7

2017

ЧМ

Калсина, Белорукова, Чекалева, Седова

5-е

Норвегия

2.28,6

2018

ОИ

Непряева, Белорукова, Седова, Нечаевская

3-е

Норвегия

43,3

2019

ЧМ

Белорукова, Седова, Нечаевская, Непряева

3-е

Швеция

2.03,8

2021

ЧМ

Кирпиченко, Ступак, Сорина, Непряева

2-е

Норвегия

26,6

* Позднее сборная России была дисквалифицирована из-за положительной допинг-пробы Юлии Чепаловой.
** Позднее результат сборной России был аннулирован из-за дисквалификации Юлии Ивановой.

Советские и российские спортсменки завоевали 14 золотых медалей чемпионата мира в эстафетах. Норвежки, ставшие в четверг шестикратными чемпионками, сделали очередной шаг в сторону рекорда, но расстояние остается двукратным.

Кроме двух лыжных сверхдержав золотые награды завоевывали финки, шведки и немки, команды ГДР, Италии и Чехословакии хоть раз финишировали в призах.

Медали чемпионатов мира на дистанции 10 км у женщин

Страна

З

С

Б

Всего

СССР, Россия

14

4

4

22

Норвегия

7

8

4

19

Финляндия

4

2

7

13

Швеция

1

5

6

12

Германия

1

2

1

4

ГДР

0

3

2

5

Италия

0

3

2

5

Чехословакия

0

0

1

1

Еще один шаг к вечному рекорду сделала лидер норвежской команды Тереза Йохауг. Для 32-летней лыжницы эстафетная медаль оказалась 19-й в карьере, причем 13-й золотой. И если по золоту Тереза все еще уступает Елене Вяльбе (велика вероятность, что до субботы), то по общему количеству наград уже ее опережает.

Правда, для того чтобы подвинуть с первого места Марит Бьорген, Йохауг одного чемпионата мира не хватит. Придется бегать до 2025 года. Партнерша Терезы по чемпионской эстафете Хайди Венг стала пятикратной чемпионкой мира, поднялась на восьмую строчку в рейтинге призеров и вытеснила из топ-10 Майкен Касперсен Фаллу. Но от замыкающей топ-5 звезды 1960-х Алевтины Колчиной ее отделяют еще два золота.

Самые титулованные лыжницы в истории чемпионатов мира

Спортсменка

Страна

З

С

Б

Всего

Марит Бьорген

Норвегия

18

5

3

26

Елена Вяльбе

СССР, Россия

14

3

0

17

Тереза Йохауг

Норвегия

13

2

3

18

Лариса Лазутина

СССР, Россия

11

3

2

16

Алевтина Колчина

СССР

7

1

0

8

Нина Гаврылюк

СССР, Россия

6

3

2

11

Вирпи Куйтунен

Финляндия

6

1

1

8

Галина Кулакова

СССР

5

2

2

9

Хайди Венг

Норвегия

5

2

1

8

Бенте Скари

Норвегия

5

2

0

7

Майкен Касперсен Фалла

Норвегия

5

1

4

10
4&nbsp;марта. Оберстдорф. Девушки из&nbsp;сборных Норвегии (слева), России (справа) и&nbsp;Финляндии (на&nbsp;переднем плане) после финиша.

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