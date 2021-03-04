Россия провела лучшую эстафету за 15 лет, но Йохауг все же обошла Вяльбе

Наша женская сборная не выступала так здорово со времен Юлии Чепаловой

Сборная России заняла второе место в эстафете и выиграла шестую в XXI веке медаль чемпионатов мира в этой дисциплине. Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева проиграли сборной Норвегии 26,6 секунды и показали лучший результат за 15 лет.

В последний раз россиянки попадали в двойку сильнейших крупного международного турнира на туринской Олимпиаде, когда Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева поднялись на высшую ступень пьедестала. С тех пор наша сборная никогда не уступала чемпионкам менее 30 секунд. Да и в минуте от чемпионок удавалось финишировать лишь на бронзовых ЧМ-2013 и Играх-2018.

Самые большие отрывы на дистанции 10 км у женщин

Год Турнир Состав Место Победитель Отрыв 2001 ЧМ Данилова, Лазутина, Чепалова, Гаврылюк 1-е Россия - 2003 ЧМ Коростелева, Завьялова, Бурухина, Гаврылюк 3-е Германия 1.11,6 2005 ЧМ Куркина, Баранова, Медведева, Чепалова 2-е Норвегия 7,6 2006 ОИ Баранова, Куркина, Чепалова, Медведева 1-е Россия - 2007 ЧМ Сидько, Завьялова, Медведева, Коростелева 7-е Финляндия 1.20,6 2009 ЧМ Сидько, Рочева, Чепалова, Медведева 8-е Финляндия 1.37,4* 2010 ОИ Завьялова, Хазова, Медведева, Коростелева 7-е Норвегия 1.41,4 2011 ЧМ Новикова, Иксанова, Чекалева, Михайлова 6-е Норвегия 2.15,4 2013 ЧМ Иванова, Иксанова, Гушина, Чекалева 3-е Норвегия 45,8 2014 ОИ Иванова, Кузюкова, Жукова, Чекалева 6-е Швеция 1.03,6** 2015 ЧМ Доценко, Таныгина, Жукова, Чекалева 7-е Норвегия 2.39,7 2017 ЧМ Калсина, Белорукова, Чекалева, Седова 5-е Норвегия 2.28,6 2018 ОИ Непряева, Белорукова, Седова, Нечаевская 3-е Норвегия 43,3 2019 ЧМ Белорукова, Седова, Нечаевская, Непряева 3-е Швеция 2.03,8 2021 ЧМ Кирпиченко, Ступак, Сорина, Непряева 2-е Норвегия 26,6

* Позднее сборная России была дисквалифицирована из-за положительной допинг-пробы Юлии Чепаловой.

** Позднее результат сборной России был аннулирован из-за дисквалификации Юлии Ивановой.

Советские и российские спортсменки завоевали 14 золотых медалей чемпионата мира в эстафетах. Норвежки, ставшие в четверг шестикратными чемпионками, сделали очередной шаг в сторону рекорда, но расстояние остается двукратным.

Кроме двух лыжных сверхдержав золотые награды завоевывали финки, шведки и немки, команды ГДР, Италии и Чехословакии хоть раз финишировали в призах.

Медали чемпионатов мира на дистанции 10 км у женщин

Страна З С Б Всего СССР, Россия 14 4 4 22 Норвегия 7 8 4 19 Финляндия 4 2 7 13 Швеция 1 5 6 12 Германия 1 2 1 4 ГДР 0 3 2 5 Италия 0 3 2 5 Чехословакия 0 0 1 1

Еще один шаг к вечному рекорду сделала лидер норвежской команды Тереза Йохауг. Для 32-летней лыжницы эстафетная медаль оказалась 19-й в карьере, причем 13-й золотой. И если по золоту Тереза все еще уступает Елене Вяльбе (велика вероятность, что до субботы), то по общему количеству наград уже ее опережает.

Правда, для того чтобы подвинуть с первого места Марит Бьорген, Йохауг одного чемпионата мира не хватит. Придется бегать до 2025 года. Партнерша Терезы по чемпионской эстафете Хайди Венг стала пятикратной чемпионкой мира, поднялась на восьмую строчку в рейтинге призеров и вытеснила из топ-10 Майкен Касперсен Фаллу. Но от замыкающей топ-5 звезды 1960-х Алевтины Колчиной ее отделяют еще два золота.

Самые титулованные лыжницы в истории чемпионатов мира