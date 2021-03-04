Россия провела лучшую эстафету за 15 лет, но Йохауг все же обошла Вяльбе
Сборная России заняла второе место в эстафете и выиграла шестую в XXI веке медаль чемпионатов мира в этой дисциплине. Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева проиграли сборной Норвегии 26,6 секунды и показали лучший результат за 15 лет.
В последний раз россиянки попадали в двойку сильнейших крупного международного турнира на туринской Олимпиаде, когда Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева поднялись на высшую ступень пьедестала. С тех пор наша сборная никогда не уступала чемпионкам менее 30 секунд. Да и в минуте от чемпионок удавалось финишировать лишь на бронзовых ЧМ-2013 и Играх-2018.
Самые большие отрывы на дистанции 10 км у женщин
|
Год
|
Турнир
|
Состав
|
Место
|
Победитель
|
Отрыв
|
2001
|
ЧМ
|
Данилова, Лазутина, Чепалова, Гаврылюк
|
1-е
|
Россия
|
-
|
2003
|
ЧМ
|
Коростелева, Завьялова, Бурухина, Гаврылюк
|
3-е
|
Германия
|
1.11,6
|
2005
|
ЧМ
|
Куркина, Баранова, Медведева, Чепалова
|
2-е
|
Норвегия
|
7,6
|
2006
|
ОИ
|
Баранова, Куркина, Чепалова, Медведева
|
1-е
|
Россия
|
-
|
2007
|
ЧМ
|
Сидько, Завьялова, Медведева, Коростелева
|
7-е
|
Финляндия
|
1.20,6
|
2009
|
ЧМ
|
Сидько, Рочева, Чепалова, Медведева
|
8-е
|
Финляндия
|
1.37,4*
|
2010
|
ОИ
|
Завьялова, Хазова, Медведева, Коростелева
|
7-е
|
Норвегия
|
1.41,4
|
2011
|
ЧМ
|
Новикова, Иксанова, Чекалева, Михайлова
|
6-е
|
Норвегия
|
2.15,4
|
2013
|
ЧМ
|
Иванова, Иксанова, Гушина, Чекалева
|
3-е
|
Норвегия
|
45,8
|
2014
|
ОИ
|
Иванова, Кузюкова, Жукова, Чекалева
|
6-е
|
Швеция
|
1.03,6**
|
2015
|
ЧМ
|
Доценко, Таныгина, Жукова, Чекалева
|
7-е
|
Норвегия
|
2.39,7
|
2017
|
ЧМ
|
Калсина, Белорукова, Чекалева, Седова
|
5-е
|
Норвегия
|
2.28,6
|
2018
|
ОИ
|
Непряева, Белорукова, Седова, Нечаевская
|
3-е
|
Норвегия
|
43,3
|
2019
|
ЧМ
|
Белорукова, Седова, Нечаевская, Непряева
|
3-е
|
Швеция
|
2.03,8
|
2021
|
ЧМ
|
Кирпиченко, Ступак, Сорина, Непряева
|
2-е
|
Норвегия
|
26,6
* Позднее сборная России была дисквалифицирована из-за положительной допинг-пробы Юлии Чепаловой.
** Позднее результат сборной России был аннулирован из-за дисквалификации Юлии Ивановой.
Советские и российские спортсменки завоевали 14 золотых медалей чемпионата мира в эстафетах. Норвежки, ставшие в четверг шестикратными чемпионками, сделали очередной шаг в сторону рекорда, но расстояние остается двукратным.
Кроме двух лыжных сверхдержав золотые награды завоевывали финки, шведки и немки, команды ГДР, Италии и Чехословакии хоть раз финишировали в призах.
Медали чемпионатов мира на дистанции 10 км у женщин
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
СССР, Россия
|
14
|
4
|
4
|
22
|
Норвегия
|
7
|
8
|
4
|
19
|
Финляндия
|
4
|
2
|
7
|
13
|
Швеция
|
1
|
5
|
6
|
12
|
Германия
|
1
|
2
|
1
|
4
|
ГДР
|
0
|
3
|
2
|
5
|
Италия
|
0
|
3
|
2
|
5
|
Чехословакия
|
0
|
0
|
1
|
1
Еще один шаг к вечному рекорду сделала лидер норвежской команды Тереза Йохауг. Для 32-летней лыжницы эстафетная медаль оказалась 19-й в карьере, причем 13-й золотой. И если по золоту Тереза все еще уступает Елене Вяльбе (велика вероятность, что до субботы), то по общему количеству наград уже ее опережает.
Правда, для того чтобы подвинуть с первого места Марит Бьорген, Йохауг одного чемпионата мира не хватит. Придется бегать до 2025 года. Партнерша Терезы по чемпионской эстафете Хайди Венг стала пятикратной чемпионкой мира, поднялась на восьмую строчку в рейтинге призеров и вытеснила из топ-10 Майкен Касперсен Фаллу. Но от замыкающей топ-5 звезды 1960-х Алевтины Колчиной ее отделяют еще два золота.
Самые титулованные лыжницы в истории чемпионатов мира
|
Спортсменка
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Марит Бьорген
|
Норвегия
|
18
|
5
|
3
|
26
|
Елена Вяльбе
|
СССР, Россия
|
14
|
3
|
0
|
17
|
Тереза Йохауг
|
Норвегия
|
13
|
2
|
3
|
18
|
Лариса Лазутина
|
СССР, Россия
|
11
|
3
|
2
|
16
|
Алевтина Колчина
|
СССР
|
7
|
1
|
0
|
8
|
Нина Гаврылюк
|
СССР, Россия
|
6
|
3
|
2
|
11
|
Вирпи Куйтунен
|
Финляндия
|
6
|
1
|
1
|
8
|
Галина Кулакова
|
СССР
|
5
|
2
|
2
|
9
|
Хайди Венг
|
Норвегия
|
5
|
2
|
1
|
8
|
Бенте Скари
|
Норвегия
|
5
|
2
|
0
|
7
|
Майкен Касперсен Фалла
|
Норвегия
|
5
|
1
|
4
|
10
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