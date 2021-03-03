Норвегия унижает всех на ЧМ. Россия с Большуновым в медальном зачете проигрывает даже Словении

За четыре дня до конца турнира наше положение очень скромное.

До конца главного лыжного турнира года осталось всего ничего. Две эстафеты да два марафона. Думая об этом, случайно наткнулся на медальный зачет. Стало жутко.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: медальный зачет. Фото «СЭ»

Поражают два момента: настолько неприличное доминирование норвежцев и очень скромная позиция российской сборной. Мы проигрываем даже Словении!

Понятно, что наше положение должны подправить эстафеты. Но там вряд ли светит золото. Норвежцы и шведки очень сильны. Будь в мужской сборной топовые Устюгов и Спицов, еще можно было бы о чем-то говорить, а так мы видим, что викинги впятером заехали в топ-6 в скиатлоне и оккупировали весь пьедестал в разделке.

Самая реальная надежда на победу — это Большунов. Впереди марафон, его гонка. Хотя гарантий, сами понимаете, быть не может. Как любят говорить эксперты — это спорт.

Будем надеяться на лучшее, но в любом случае факт того, что мы, считая себя лыжной державой номер два в мире, болтаемся в общем зачете рядом с Австрией и Словенией, позитива точно не добавляет. И пока мы видим, что бороться за медали в Оберстдорфе готов один Большунов. Да, вмешались травмы Устюгова, Спицова и Непряевой, в теории все они могли бы дать огня, но сослагательное наклонение — слабое утешение.

Норвежцы же косят просто все. В мужских лыжах из девяти личных разыгранных медалей у них — восемь. Прыжки с трамплина? Есть борьба, есть призы. Лыжное двоеборье — все отлично. В Оберстдорфе вот впервые провели двоеборье для женщин, так у них — весь пьедестал! А ведь рано или поздно этот вид станет олимпийским. Норвегия не просто лыжная страна номер один. Такого доминирования над остальным миром нет даже у голландцев в коньках или американцев в плавании. Быть законодателями мод и брать общие зачеты — это одно, но вот забирать половину всех медалей, разыгранных на главном старте двухлетия, — это уже совсем другое.

Нам же нужно думать о том, как хорошо подводиться к турниру всей командой. Потому что жечь на «Тур де Ски», где нет главных соперников, тоже хорошо, но хотелось бы конкуренции на основном турнире. Медалей одного Большунова, чтобы считаться лыжной державой, все-таки недостаточно. И, хочется верить, в Пекине-2022 он будет первой скрипкой прекрасного оркестра, а не единственной надеждой сборной.