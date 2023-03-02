Падение Андерссон и срыв Карлссон. Как женская сборная Швеции провалила эстафету на чемпионате мира

Зато норвежки даже без Терезы Йохауг добежали до золота.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Планица, Словения

Женщины. Эстафета, 4х5 км

1. Норвегия (Тириль Венг, Астрид Ойре Слинн, Ингвильд Флюгстад Остберг, Анне Кьерсти Калво) — 50.33,3

2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Виктория Карл) — 20,5

3. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Майя Далквист) — 28,7

Лыжницам сборной Швеции на чемпионате мира в Планице, казалось бы, впору было вешать золотые медали в женской эстафете еще до старта. Ведь шведки во главе с Эббой Андерссон и Йонной Сундлинг выиграли в четырех предыдущих гонках восемь медалей — три золота, три серебра и две бронзы. К тому же российских лыжниц, выигравших олимпийское золото в Пекине, на соревнования в Словении, напомним, не допустили. Но в эстафете шведская дрим-тим неожиданно дала серьезный сбой, во многом из-за падения и потери времени Андерссон на втором этапе. Зато норвежки прекрасно воспользовались осечкой фавориток и даже в отсутствие завершившей карьеры Терезы Йохауг одержали довольно уверенную победу.

Эмма Рибом и Эбба Андерссон. Фото Global Look Press

Без Сундлинг в составе

В принципе шведки выставили мощный состав, хотя варианты у них были. В частности, много шума наделало отсутствие в заявке двукратной победительницы ЧМ-2023 Сундлинг. Да, Йонна побеждала только в спринте — в личном и в командном, а в коньковой разделке не попала даже в топ-20. Но не стоило забывать, что в индивидуальной гонке лыжницы бежали не пять километров, как в эстафете, а в два раза большую дистанцию. Но тренеры все равно предпочли Майю Далквист, финишировавшую в индивидуальной гонке десятой. Хотя на середине той разделки Йонна и Майя шли, что называется, в одни ноги.

Менеджер сборной Швеции Андерс Быстрем, комментируя отказ от услуг Сундлинг, заявил, что все хотели участия Йонны, но... Мол, отбор проходил по итогам разделки, а значит, выбор оправдан. Что ж, забегая вперед, можно сказать, что даже с Сундлинг сборная Швеции вряд ли завоевала бы золото. Могла, конечно, стать серебряным призером, а могла и вовсе остаться с деревянной медалью. Далквист выступила в свою силу, зато Андерссон с Карлссон с грузом ответственности явно не справились.

Лыжницы сборных Германии, Норвегии и Швеции. Фото Global Look Press

Драма Эббы и Фриды

После первого этапа образовался квартет лидеров в составе сборных Швеции, Германии, Норвегии и Финляндии. А на втором этапе как раз и разыгралась настоящая драма. Андерссон, выигравшая скиатлон, на заключительном самом крутом подъеме вдруг взяла и упала. Судя по всему, по собственной инициативе, пусть и небольшую помощь от норвежки Астрид Ойре Слинн полностью исключать нельзя. Андерссон еще и умудрилась сломать палку, потеряв контакт с лидерами. И в итоге отстала от немки Катарины Хенниг примерно на восемь секунд. Притом что вполне могла создать отрыв от конкуренток, включая Слинн.

Карлссон третий этап начала бодро, довольно быстро квартет лыжниц вновь собрался вместе, однако тут свое слово взяла Ингвильд Флюгстад Остберг. Норвежка стала седьмой в скиатлоне и пятой в разделке, оба раза заметно уступив Карлссон. Зато в эстафете на коньковом отрезке буквально разгромила Фриду, привезя ей на финише этапа около 15 секунд. Немки более-менее держались, но также на просвете — в шести секундах.

Так что финишеру сборной Норвегии Кьерсти Калвоо не пришлось играть в тактические игры, она с первых метров помчалась на максимуме, не только сохранив, но и увеличив отрывы от преследовательниц. Все, на что хватило Далквист, — это выиграть финишный спурт у Кристы Пярмакоски из сборной Финляндии. Впрочем, по сравнению с чемпионатом мира-2021 шведки все равно сделали шаг вперед, тогда они заняли лишь пятое место.

Норвежки защитили звание чемпионок мира в эстафете, хотя по сравнению с предыдущим ЧМ на 75 процентов поменяли состав — от того квартета осталась только Тириль Венг на первом этапе. Шведкам же остается вспоминать чемпионат мира 2019 года, когда Андерссон, Карлссон, Шарлоте Калле и Стине Нильсен удалось обыграть Норвегию с Йохауг. Но тогда сенсацией стало поражение Норвегии, а сейчас — норвежская победа.

Сам ЧМ постепенно движется к завершению. До финиша лыжной программы осталось провести всего три дисциплины. 3 марта эстафету побегут мужчины, а затем состоятся марафоны классикой — 4 марта на дистанции 30 км у женщин, а 5 марта — на 50 км у мужчин.