Евгений Дементьев подводит итоги первой половины чемпионата мира для «СЭ».

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе прошла ровно половина программы. У России есть одно золото Александра Большунова в скиатлоне и бронза в командном спринте — но при этом тревожная неизвестность в оставшихся гонках. Сегодня и завтра пройдут раздельные гонки у женщин и мужчин, но вчера одна из главных наших надежд, Денис Спицов, на тренировке упал, сломал руку — и теперь не выступит на чемпионате. Ранее схожая история произошла с Сергеем Устюговым. А пока помимо Большунова по большому счету мало кому можно занести этот чемпионат в актив. «СЭ» расспросил у олимпийского чемпиона Турина про то, как трактовать результаты прошедших гонок и чего ждать от оставшихся с учетом потерь.

Не вижу трагедии в том, что Большунов не подошел после финиша к Ретивых

— Евгений, как вам первая половина чемпионата мира? Что-то удивило, впечатлило?

— Как любой болельщик, я ждал этого чемпионата, потому что это реально большое событие для всех в лыжном мире. Ажиотаж очень большой, его все смотрят. Если брать последовательно по гонкам, то классический спринт — мне верилось, что будет нечто большее. Дуатлон — Александр сделал нечто! Все, что он хотел. Задачу поставил — и выполнил. Умотал, ушатал, разобрал норвежцев. Как он сам говорил, другой тактики против них нет. Он ее реализовал. Молодец.

Командный спринт, опять же — ждали больше, получилось то, что получилось. Чего после драки кулаками махать? На мой взгляд, и ребята, и девчонки работали на максимум, отдали все, что могли. Просто не все в жизни бывает так, как мы хотим.

— В Instagram Ретивых потом российские болельщики хейтили, чуть ли не из лыж советовали уходить. Как к этому относиться?

— С дивана-то легко говорить, посиживая на нем. А биться на трассе — это совсем другое. Глеб ощущал давление, это чемпионат мира. Он не просто так отдавал, он сражался, я это увидел.

— Реально ли было что-то сделать с тем спринтом? Поменять ребят местами, например?

— Сложно сказать. Смотря по телевизору, теперь что угодно можно предложить. А сработало бы, может, еще хуже. С моей стороны было бы некрасиво что-то говорить, я не знаю точно самочувствие каждого, сейчас не общаюсь с ребятами, во время чемпионата лишний раз стараюсь не тревожить. Только люди на месте знают, и лучше нас, как кто готов.

— Но неужели мы слабее финнов? Ладно норвежцы, но вот серебро...

— Нет, мы однозначно не слабее, мы не слабенькие. Но и финны хороши, умеют делать эти финишные рывки! Мяки хоть и некрасиво поступил с Александром в Лахти, но был впереди тогда. В командных спринтах они цеплялись. Но не стоит принижать силу соперников, они ее продемонстрировали. В конкретный день они были лучше. Ни для Глеба, ни для Саши не заканчиваются чемпионаты мира, будут у них еще старты. Не стоит так драматизировать ситуацию.

— Много обсуждали, что Большунов не подошел к Ретивых после финиша. Это нормально?

— Опять же, мы не знаем всех деталей. Александр выложился на своем отрезке, отдал все силы. Может, эмоций не хватило, да что угодно. В створе не встретил... Не вижу никакой в этом трагедии, проблемы, честно.

— На вашей памяти такое часто бывало? В спринтах или эстафетах чтоб не выходили встретить?

— Эстафета — немного другой вид, там все чисто на командном духе держится. Я не говорю, что он у нас не присутствовал. Но я не могу говорить за Большунова, ему лучше знать.

Травма Спицова — это шок

— Много говорят на этом чемпионате про Александра, но партнеры по команде-то далековато. Как это расценить?

— Полчемпионата прошло, пока картина готовности на 100 процентов действительно только у Саши. Часть ребят еще не выступала, будем надеяться, что они проявят себя. Тем более что остались интересные форматы, «разделка», эстафета и главный масс-старт. Картина для нас не безмедальная. Думаю, мы большего хотели, потому что ребята больше радовали по ходу сезона.

Но при этом, на мой взгляд, чемпионат в целом успешный. Сборная подарила нам кучу эмоций, это главное. Даже четвертое место девчонок в спринте — все переживали, никто не говорит, что они плохие. Смотря на это, болея, мы кайфуем, проживаем с ними эти гонки и жизнь вообще. Блин, классно, что они показывают зубы и выходят на первые роли. Да, не все получается. Но вы сами видите, погода не наша. Мы, русские, привыкли бегать по более жестким трассам.

— Как вам вообще проведение чемпионатов в +10...+15 градусов?

— Да все нормально, лыжник должен бежать в любую погоду по любой трассе. В 2005 году я выступал в Оберстдорфе, было холодно и снегопады конкретные, в этот раз сложилось так.

— Очень много травм в сборной до и по ходу этого чемпионата. Вот недавно Спицов сломал руку. Это как-то можно объяснить?

— Что? Спицов сломал руку? Это шок. Очередной. (Пауза.) Честно говоря, я от вас только что узнал. Ничего себе, вот это новость. Раздельные 15 «коньком» — это же чисто его гонка! Он специалист раздельного старта.

— Вроде бы он пропустит весь чемпионат теперь.

— Даже слов нет... Такое бывает, что когда люди очень готовы, то твой организм любое падение или болезнь переживает жестче. Как струна на гитаре, когда она отрегулирована и натянута, то лопнуть может в любой момент, и только чувствительный человек может на ней сыграть. Очень жаль, что нас преследует неудачи.

— Спицов упал, до этого то же было с Устюговым. Получается, для нас трасса слишком сложная в Оберстдорфе?

— Да как сказать, просто трасса — она же для всех сложная.

— А падаем как будто именно мы.

— Да, а падаем почему-то мы, непонятно... Честно, не знаю, из-за чего так, но не хотелось бы, чтобы это продолжалось. Я до сих пор не могу отойти от того, что вы сказали про Спицова. Шок. (Вздыхает.)

— В эстафете, получается, расклады тоже изменились. Без Спицова и Устюгова четверку бы уже набрать боеспособную.

— Нет, ну команда у нас есть, сильная, запасные у нас первым не уступят. Буду надеяться, что тем слаще будут следующие гонки, тем вкуснее победы. Вся эта ситуация с травмами может разозлить сборную России.

Не надо никого ставить против Клебо в эстафете. Надо убегать

— Сколько медалей нам стоит ожидать от оставшихся шести гонок чемпионата?

— Хорошо бы 18. (Смеется.) Или сколько — 14 с учетом эстафет? А вот как получится... Я уверен, что Александр на этом не остановится. Также уверен, что остальные ребята его поддержат и девчонки. Та же самая Юля Ступак набрала сейчас кондиции, злости у нее предостаточно. В этом году она в «коньке» добавила. Всё будет нормально. Нам надо верить и направлять всю нужную энергию туда.

— В мужской эстафете у нас есть шансы против Норвегии, объективно?

— Да. Если всё с расстановкой у нас правильно сделают, у нас хорошие шансы. Такие же, как у норвежцев против нас.

— А кого тогда против Клебо ставить?

— А зачем кого-то против него ставить? Надо просто убегать, и всё! Большунов же сказал, что пока победная тактика только такая.

— Вам приятно, что лыжи по успешности и популярности сейчас «делают» биатлон? Показательны нынешние успехи Большунова на фоне очень тяжелого биатлонного чемпионата мира.

— Мы все-таки не конкуренты, много тренировались на одних трассах. Наше поколение хорошо дружит. Так что эта заочная борьба — она добрая, без зависти. Всегда поддерживали друг друга. Думаю, и сейчас отношения такие же. А популярность — здорово, что появилась возможность, трансляции на «Матче». Действительно мы движемся вперед. Надеюсь, у биатлона тоже будет результат, и снова будем радоваться победам друг друга. Каждый должен заниматься своим делом, и желательно хорошо.

— Вы сами с учетом травм в сборной не готовы предложить свои услуги сборной на 50 километров? Марафоны же вы бегаете.

— Нет, нет. (Смеется.) У нас много там хороших бойцов, пусть делают свое дело. Тем более у меня самого свой марафон в эти сроки. Я занят, извините! Да и я бы не удержался в группе лидеров, однозначно. Другое сейчас поколение, и объективно готовность у меня не та.

— Вам чуть не хватило до статуса короля лыж на Олимпиаде в Турине. Большунов им станет?

— Вот мне очень хочется, чтобы он потом не слышал в интервью: «Вы чуть не стали королем...» (Смеется.) Мне не обидно, нет. Просто пускай для него это сбудется и все срастется в этом смысле.