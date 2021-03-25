«Устюгова по-прежнему беспокоит травма. Но на чемпионате России он побежит». Маркус Крамер ответил на критику

Призерами Оберстдорфа стали ученики немецкого тренера Юлия Ступак, Артем Мальцев и Глеб Ретивых, но его работой все равно были недовольны.

Если руководствоваться арифметикой, то сезон у группы немецкого наставника Маркуса Крамера прошел просто супер. Юлия Ступак стала второй в общем зачете Кубка мира и завоевала серебро чемпионата мира в эстафете. Артем Мальцев и Глеб Ретивых также увезли из Оберстдорфа медали. И это еще без Сергея Устюгова, который большую часть сезона проболел. Но реальность сложнее голых цифр. И Ступак, и Ретивых имели шансы выступить на чемпионате мира гораздо лучше. А у Евгения Белова вообще во второй половине сезона мало что получилось. Возможно, поэтому президент федерации Елена Вяльбе остро высказывалась о группе Крамера в Оберстдорфе. Теперь тренер ответил на критику.

Нравится в Вяльбе, что с ней можно открыто все обсудить

— Я очень рад, что смогу приехать в Тюмень на чемпионат России, — рассказал Крамер. — В отличие от прошлой весны, когда из-за коронавирусных ограничений я не мог никуда добраться. А так, уже завтра лечу в Тюмень через Москву.

— Что с Сергеем Устюговым?

— У Сергея получился неровный сезон, в котором, конечно, было больше падений, чем взлетов. За день до старта чемпионата мира мы вообще не понимали, сможет ли он стартовать. Считаю, для такого сезона с учетом травмы и последствий коронавируса пятое место в спринте — это максимум, на который можно было рассчитывать.

— Правда ли, что не все в команде поняли его решение не бежать командный спринт.

— Нет, Сергей физически не мог стартовать. После личного спринта проблема с ногой только усугубилась. Ему было больно даже просто ходить или сидеть на стуле. Бежать в таком состоянии нереально. Там был немаленький риск, что он вообще не сможет доехать до финиша.

— Сейчас Устюгов здоров? Он побежит на чемпионате России?

— Нет, травма его по-прежнему беспокоит. Но при этом Сергей тренируется, и уже неделю как в Тюмени. Он побежит спринт в субботу, а дальше мы посмотрим по самочувствию. Он хочет бежать, но все будет зависеть от здоровья.

— Юлия Ступак стала второй в общем зачете Кубка мира, но все равно вряд ли вы довольны ее сезоном?

— Было много позитивных моментов. Прежде всего — заметный прогресс в дистанционных гонках. С самого начала нашей совместной работы Юля повторяла, что не хочет быть чистым спринтером. И вот в этом сезоне она поняла, что может бороться даже в марафоне. Еще перед последним подъемом на «Тур де Ски» она нервничала, и я ей повторял: «Юля, сложно будет всем, не только тебе!» Думаю, начало и концовка сезона у Ступак получились если не отличными, то очень хорошими. Но чемпионатом мира мы, конечно, полностью не удовлетворены.

— Почему по ходу чемпионата мира вас так сильно критиковала Елена Вяльбе?

— Мы об этом поговорили. Что мне нравится в Елене — это то, что с ней можно открыто все обсудить. Думаю, она нервничала, потому что на старте чемпионата мира мы не совсем понимали, чего ожидать от норвежцев.

Их же не было на предыдущих этапах Кубка мира. А тут не самый удачный спринт, когда Юля осталась без медали, Глеб Ретивых не был в финале, чего мы все ожидали, и Евгений Белов показал не лучший результат. Но как потом показал чемпионат, проблемы были не только в моей группе.

Пока в Китае вообще никто не был — это меня не тревожит

— Как вы относитесь к тому, что Вяльбе поставила перед Ретивых условие: хочешь поехать на Олимпиаду — выиграй три спринта в сезоне.

— Елена, наверное, хочет дополнительно стимулировать спортсмена. Это такое давление, которое должно пойти на пользу. В целом я думаю, даже с учетом квоты в восемь человек, если человек хорош в спринте — то он должен ехать. Медаль есть медаль, не важно, где она завоевана. И если Глеб будет в хорошей форме, то, конечно, его нужно брать.

— Состав вашей группы как-то изменится в следующем сезоне?

— Да, к нам присоединится Христина Мацокина и вернется после декрета Анастасия Седова. Это хорошо в том числе и для Юли Ступак, у которой будет сильный спарринг в тренировках. Мужская часть группы остается в прежнем составе. Это пожелание Елены: сосредоточиться в олимпийский сезон на работе с лидерами и не распыляться.

— До Олимпиады меньше года, а олимпийскую трассу еще никто даже в глаза не видел. Это не пугает?

— До тех пор, пока не видел реально никто, все нормально. Главное, чтобы все находились в одинаковых условиях. Никто не видел, никто не трогал снег, не подбирал мазей — значит, все вместе начнем с нуля.

— Вдруг летом туда проберутся какие-нибудь норвежцы и все попробуют?

— Ха-ха, зная китайцев — вряд ли. Там все очень строго.

— От Олимпиады все ждут битвы Большунов — Клебо. На кого ставите?

— В масс-стартах и спринтах с Клебо очень тяжело бороться. Но я уверен, что Большунов отработает лето с гигантской мотивацией и попытается эту ситуацию переломить. Потому что в дистанционных гонках Александр и так лучший. Хотя Клебо тоже не намерен оставлять это как есть. Я сначала даже удивился, как он здорово держался в гонке на 50 км. Но потом почитал, что он делал в тренировках прошлым летом, и понял, за счет чего он прибавил. Он реально перестроил свою работу. И лыжным гонкам очень повезло, что сейчас есть два таких суперсильных гонщика, которые постоянно стимулируют друг друга быть еще лучше.

Расписание чемпионата России по лыжным гонкам

27 марта, суббота

11.00 Спринт (К). Финалы

28 марта, воскресенье

9.00 Женщины. Скиатлон

10.30 Мужчины. Скиатлон

30 марта, вторник

9.00 Женщины. Гонка с раздельным стартом (С)

10.30 Мужчины. Гонка с раздельным стартом (С)

31 марта, среда

11.30 Командный спринт (С). Финалы

2 апреля, пятница

9.00 Женщины. Эстафета

10.30 Мужчины. Эстафета

3 апреля, суббота

8.00 Женщины. Марафон, 30 км (К)

4 апреля, воскресенье

8.00 Мужчины. Марафон, 50 км (К)