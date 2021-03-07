Тренер сборной России Сорин: «Будем подавать протест на решение по Большунову»

Тренер сборной России Егор Сорин рассказал об апелляции, которую российская сторона подала на результаты мужского марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Российский лыжник Александр Большунов лидировал в гонке перед выходом на финишную прямую, однако там произошел контакт с норвежцем Йоханнесом Клэбо, в результате которого он сломал палку.

«Подали протест. Жюри говорит следующее: Клебо потерял баланс, локтем толкнул палку Большунова, которая ушла между ног Александру, в результате чего он ее сломал, — отметил Сорин в эфире «Матч ТВ». — Они говорят, что норвежец это сделал не специально. Они не видят, за что давать санкции. Будем подавать протест. Апелляция рассматривается в течении двух дней».

Напомним, что Клебо финишировал первым. Вторым стал другой норвежец Эмиль Иверсен. Большунов стал только третьим.