Тренер сборной России Сорин: «Будем подавать протест на решение по Большунову»
Тренер сборной России Егор Сорин рассказал об апелляции, которую российская сторона подала на результаты мужского марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Российский лыжник Александр Большунов лидировал в гонке перед выходом на финишную прямую, однако там произошел контакт с норвежцем Йоханнесом Клэбо, в результате которого он сломал палку.
«Подали протест. Жюри говорит следующее: Клебо потерял баланс, локтем толкнул палку Большунова, которая ушла между ног Александру, в результате чего он ее сломал, — отметил Сорин в эфире «Матч ТВ». — Они говорят, что норвежец это сделал не специально. Они не видят, за что давать санкции. Будем подавать протест. Апелляция рассматривается в течении двух дней».
Напомним, что Клебо финишировал первым. Вторым стал другой норвежец Эмиль Иверсен. Большунов стал только третьим.
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