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Тренер сборной России прокомментировал инцидент между Большуновым и Клебо на финише марафона

17:40
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал ситуацию, которая произошла на финише мужского марафона чемпионата мира по лыжным видам спорта.

«Сейчас все тренеры находятся в судейской. Жюри не пустило их в свою комнату. Они сами принимают решение. После этого примем окончательное решение, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — Изначально говорили, что Клебо сломал палку. Потом сказали, что Большунов между ног сам себе поставил палку. Потом сказали то, что был контакт Клебо: он дотронулся до руки. Мы подали протест.

Говорят, что Клебо ударил Сашу при подъеме палки: норвежец пошатнулся и потерял баланс — это было не специально.

В случае дисквалификации Клебо чемпионом становится Иверсен. Так что максимум для нас — это серебро».

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