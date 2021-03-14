Журова считает несправедливым представить к госнаграде только Большунова

Депутат Государственной Думы Светлана Журова поделилась мнением с «СЭ» о предложении представить лыжника Александра Большунова к госнаграде за победу в общем зачете Кубка мира.

«Тут вопрос непростой. Госнаграды вручают только за Олимпийские игры, и тогда нужно, по сути, пересматривать весь подход к награждению по итогам, например, зимнего сезона или летнего за определенные успехи, — сообщила «СЭ» Журова. — Победа Александра, бесспорно, яркая. Но в других видах спорта такие тоже есть. Выделить его одного — несправедливо по отношению к другим спортсменам, которые тоже стали чемпионами в такой же тяжелой обстановке: без гимна и флага, под давлением. Поэтому, возможно, стоит пересмотреть выдачу наград. Всегда есть какие-то небольшие отступления. Как было с футболистами, к примеру. Но тогда их нужно распространять на всех. А готова ли к такому количеству наград администрация Президента — это большой вопрос. Поэтому все очень непросто».

Ранее, 14 марта, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Большунов должен быть представлен к государственной награде за победу в общем зачете Кубка мира.

(Елизавета Денисова)