Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на инцидент, случившийся в мужском марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо.

Клебо был дисквалифицирован за столкновение с Большуновым в финишном створе.

«Хватит плакать по пролитому молоку! Это уже не вопрос, — сказала Роднина «СЭ». — Федерация должна писать на всех основаниях протест. А международная федерация должна разбираться в этом. Двойные стандарты? Я не знаю, о каких двойных стандартах вы говорите. В спорте работают правила! Для этого есть технические комитеты, судейские бригады, которые это все разбирают».

(Владислав Флегонтов)