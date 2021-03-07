Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» инцидент, случившийся в мужском марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо.

Клебо был дисквалифицирован за столкновение с Большуновым в финишном створе.

«Я просто вообще не понимаю: был контакт, но это не специально, — сказал Бородавко «СЭ». — Разве в каких-то законах, правилах есть специально или не специально? Это двойные стандарты. Пьер Миньерей — совершенно несвободный человек, который обслуживает интересы норвежской команды, поэтому все решения принимаются в одну сторону».

(Екатерина Звенигородская)