Норвежский журналист рассказал о важности Большунова в лыжных гонках

Норвежский журналист Эрнст Лерсвеен в интервью Expressen 7 марта рассказал свое мнение о российском лыжнике Александре Большунове.

«Большунов сейчас очень важен в мировых лыжных гонках. Подумайте, что было бы, если бы он не бежал скиатлон на ЧМ-2021? Насколько круто это было бы? Пять норвежцев в топ-5! Поэтому он так важен. Нам нужна какая-то интрига, или же в конце концов мужские лыжные гонки будут интересны только норвежцам. А сейчас уже сборная Норвегии даже выстраивает свою тактику, думает, как же им обойти русского? Это очень круто для спорта», — считает Лерсвеен.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта-2021 Большунов выиграл четыре медали, став победителем в скиатлоне, вторым — в марафоне и в эстафете, третьим — в командном спринте.