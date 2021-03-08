Вяльбе отреагировала на то, что Йохауг обошла ее по медалям на чемпионатах мира

Президент Федерации лыжных гонок России и 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе в интервью «СЭ» заявила, что не придает значения достижениям норвежки Терезы Йохауг.

В Оберстдорфе Йохауг завоевала четыре золотых медали и также стала 14-кратной чемпионкой мира. А по общему количеству наград на чемпионатах мира преимущество у норвежки — 19:17.

«Все эти подсчеты — полная ерунда. Когда я пришла в спорт, было всего девять этапов Кубка мира, а на чемпионате мира разыгрывалось четыре комплекта наград. Каждый пишет свою историю: Йохауг, Вяльбе, Кулакова, Гунде Сван. В чем прикол сравнивать? А ведь некоторые пытаются еще с биатлонистами и даже хоккеистами. Глупо», — считает Вяльбе.

(Владимир Иванов)

Полностью интервью Елены Вяльбе — в ближайшее время в «СЭ»