Большунов не помнит разговора с Клебо после финиша в марафоне

Российский лыжник Александр Большунов 8 марта после марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе в интервью VG рассказал о разговоре с Йоханнесом Клебо после гонки.

«Что мне говорил Йоханнес после финиша? Я просто не помню, не слышал даже, потому что очень сильно расстроился. Надеюсь, отношения с Клебо не испорятся», — заявил Большунов.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

После гонки Клебо подошел к Большунову и что-то ему сказал.