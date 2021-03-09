Норвежский историк лыжных гонок Тор Готас в интервью NRK 9 марта высказал свое мнение об итогах марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Итог марафона получился невыгодным для всех сторон. Клебо выиграл, но был дисквалифицирован, Большунов не смог победить, а стал лишь вторым, Иверсен же получил «золото», но сам говорит, что его не заслуживает. Клебо и Большунов — плохие парни и неудачники в воскресенье. Но их как раз за это и любят, потому что эти ребята никогда не любят проигрывать. Для тех, кто далек от спорта, может показаться, чтобы это была просто гонка со скандальным итогом, но на самом деле все далеко не так», — считает Готас.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.