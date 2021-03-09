Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Норвежский историк удивлен дисквалификацией Клебо

08:58
Йоханнес Клебо. Фото AFP
Йоханнес Клебо. Фото AFP
Теги:

Норвежский историк лыжных гонок Тор Готас в интервью NRK 9 марта рассказал об уникальности случая с дисквалификацией Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Я пообщался с некоторыми людьми и по-прежнему удивлен, что такое произошло. Никто не помнит, чтобы в истории чемпионатов мира или Олимпийских игр в лыжных гонках дисквалифицирован был как раз победитель», — признается Готас.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир