Норвежский историк удивлен дисквалификацией Клебо

Норвежский историк лыжных гонок Тор Готас в интервью NRK 9 марта рассказал об уникальности случая с дисквалификацией Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Я пообщался с некоторыми людьми и по-прежнему удивлен, что такое произошло. Никто не помнит, чтобы в истории чемпионатов мира или Олимпийских игр в лыжных гонках дисквалифицирован был как раз победитель», — признается Готас.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.