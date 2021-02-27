Матвеева прокомментировала победу Большунова на чемпонате мира

Неоднократный победитель и призер этапов Кубка мира по лыжным гонкам Наталья Матвеева поделилась впечатлениями от скиатлона на чемпионате мира в Оберстдорфе. Победу одержал российский лыжник Александр Большунов.

«Всей семьей болели за него и от всей души поздравляем. Это его первая золотая медаль. Очень давно Саша к ней шел. Обошел пять норвежцев очень грамотно, хотя видно было, что тяжело ему. На спуске восстановился и, соответственно, в подъем последний спринтерский вложил все свои силы, и у него получилось!», — сказала Матвеева «СЭ».

Второе место после Большунова занял норвежец Симен Хегстад Крюгер, замкнул тройку Ханс Холунн.

(Елизавета Денисова)