Матвеева оценила шансы женской сборной в эстафетной гонке на лыжном ЧМ

Российская лыжница Наталья Матвеева в беседе с «СЭ» 2 марта прокомментировала результаты женской индивидуальной гонки на 10 км свободным стилем в немецком Оберстдорфе. В этом соревновании россиянка Татьяна Сорина пришла к финишу пятой.

«Мы все болели за Таню, она все равно неплохо выступила. Конечно, всем хотелось, чтобы она зацепилась за бронзу, но не хватило немного. Все-таки в соперниках бегут самые сильные девчонки со всего мира, так что это достойный результат. Тем более мы знаем, что она за такое короткое время смогла восстановиться», — сказала Матвеева «СЭ».

Также лыжница оценила шансы женской сборной на эстафетную гонку.

«Наши девочки должны побороться за медаль. Да, есть шведки, норвежки, а вот у финок нет Нисканен, у американок есть провалы, судя по сегодняшней гонке. У нас есть хорошие шансы. В составе точно будут Ступак, Сорина, Непряева и, скорее всего, Кирпиченко», — добавила Матвеева.

Женская эстафетная гонка состоится 4 марта. Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2021 завершится 7 марта.

(Анастасия Пастернак)