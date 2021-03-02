Резцова не исключает, что российские лыжницы выиграют медали на ЧМ-2021

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова отреагировала на результаты индивидуальной гонки на ЧМ в Оберстдорфе, после которой россиянка Сорина заняла пятое место.

Она отметила, что медали зарабатываются сложно, и назвала пятое место нормальным результатом. Чемпионка подчекрнула, что если бы все российянки попали в топ-10, было бы «вообще здорово».

«Еще ребята как-то нет-нет и прорвутся, а девчонкам как-то сложновато. Саша (Большунов. — Прим. «СЭ») вообще в субботу изумительно выступил. Хочется, конечно, чтоб и у девочек что-то получилось. И в спринтах в полуфиналах рядом-рядом, и никак. Хочется пожелать им в дальнейшем удачи. Все-таки еще есть у нас гонки, будут еще командные эстафеты. Можем еще надеяться на медаль у девчонок», — добавила Резцова.

Ранее, 2 марта, прошла индивидуальная гонка на 10 км с раздельным стартом, в результате которой первое место заняла Тереза Йохауг. Наилучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина — 5-е место. Наталья Непряева попала в топ-15, Мария Истомина и Юлия Ступак — в топ-30.

Александр Большунов 27 февраля выиграл свою первую золотую медаль на первенстве мира в мужском скиатлоне.

(Екатерина Звенигородская)