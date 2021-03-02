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Тереза Йохауг обошла Ларису Лазутину по количеству золотых медалей на чемпионатах мира

16:50
Тереза Йохауг. Фото AFP
Тереза Йохауг. Фото AFP
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Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 километров с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Йохауг выиграла 12-ю золотую награду и обогнала по этому показателю советскую и российскую лыжницу Ларису Лазутину (11 побед), сообщает ТАСС.

Больше золотых наград на мировых первенствах завоевали норвежка Марит Бьорген (18) и советская и российская лыжница Елена Вяльбе (14), которая сейчас является президентом Федерации лыжных гонок России и главным тренером национальной команды.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10816077

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