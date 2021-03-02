Тереза Йохауг обошла Ларису Лазутину по количеству золотых медалей на чемпионатах мира
16:50
Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 километров с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Йохауг выиграла 12-ю золотую награду и обогнала по этому показателю советскую и российскую лыжницу Ларису Лазутину (11 побед), сообщает ТАСС.
Больше золотых наград на мировых первенствах завоевали норвежка Марит Бьорген (18) и советская и российская лыжница Елена Вяльбе (14), которая сейчас является президентом Федерации лыжных гонок России и главным тренером национальной команды.
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