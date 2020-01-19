Австрийка Ева Пинкелинг стала первой на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в японском Зао. Она показала результат 226,5 балла по сумме двух попыток.

Второе место также заняла представительница Австрии Кьяра Хельцль (224,7), третье — норвежка Марен Луннбю (213,1).

Россиянка Софья Тихонова стала 11-й (186,3), Ирина Аввакумова — 14-й (177,2), Лидия Яковлева — 19-й (169,7), Ксения Каблукова — 33-й (62,7).

Зао (Япония)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

NH

1. Ева Пинкелинг (Австрия) — 226,5 (99,0 + 95,0)

2. Кьяра Хельцль (Австрия) — 224,7 (97,5 + 97,5)

3. Марен Луннбю (Норвегия) — 213,1 (92,0 + 92,5)

4. Сара Таканаси (Япония) — 206,9 (92,5 + 90,5)

5. Катарина Альтхаус (Германия) — 202,1 (93,0 + 89,0)

6. Юлиана Зайфарт (Германия) — 198,8 (94,5 + 92,5)...

11. Софья Тихонова (Россия) — 186,3 (91,0 + 87,0)...

14. Ирина Аввакумова (Россия) — 177,2 (89,0 + 85,0)...

19. Лидия Яковлева (Россия) — 169,7 (85,5 + 83,0)...

33. Ксения Каблукова (Россия) — 62,7 (74.0)