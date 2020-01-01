Прыжки с трамплина
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Прыжки с трамплина

Линдвик выиграл этап в Гармиш-Партенкирхене, Климов — 22-й

19:24
Теги:

Норвежец Мариус Линдвик выиграл этап Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене. Россиянин Евгений Климов показал 22-й результат.

Гармиш-Партенкирхен (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

HS-142

1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 289,8 (143,5 + 136,0)

2. Карл Гайгер (Германия) — 285,0 (132,0 + 141,5)

3. Давид Кубацки (Польша) — 284,0 (137,0 + 139,5)

4. Рею Кобаяси (Япония) — 282,1 (132,0 + 141,0)

5. Даики Ито (Япония) — 273,4 (131,0 + 136,5)

6. Даниэль Хубер (Австрия) — 272,1 (136,5 + 134,0)...

22. Евгений Климов (Россия) — 251,9 (128,5 + 133,0)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир