Линдвик выиграл этап в Гармиш-Партенкирхене, Климов — 22-й
19:24
Норвежец Мариус Линдвик выиграл этап Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене. Россиянин Евгений Климов показал 22-й результат.
Гармиш-Партенкирхен (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
HS-142
1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 289,8 (143,5 + 136,0)
2. Карл Гайгер (Германия) — 285,0 (132,0 + 141,5)
3. Давид Кубацки (Польша) — 284,0 (137,0 + 139,5)
4. Рею Кобаяси (Япония) — 282,1 (132,0 + 141,0)
5. Даики Ито (Япония) — 273,4 (131,0 + 136,5)
6. Даниэль Хубер (Австрия) — 272,1 (136,5 + 134,0)...
22. Евгений Климов (Россия) — 251,9 (128,5 + 133,0)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...