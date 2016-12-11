Климов занял 20-е место на 123-метровом трамплине в Лиллехаммере

Россиянин Евгений Климов занял 20-е место на 123-метровом трамплине на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Денис Корнилов не попал во вторую попытку и финишировал на 32-й позиции.
Выиграл соревнования поляк Камил Стох, вторым стал его соотечественник Мацей Кот, третьим - немец Маркус Айзенбихлер. 17-летний Домен Превц, выигравший вчера 140-метровый трамплин, сегодня показал шестой результат.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
К-123
1. Стох (Польша) - 289,9 (134,0 + 130,5)
2. М. Кот (Польша) - 289,3 (129,5 + 136,0)
3. Айзенбихлер (Германия) - 286,2 (128,5 + 135,0)
4. Танне (Норвегия) - 284,8 (127,5 + 141,0)
5. Стьернен (Норвегия) - 284,0 (132,0 + 132,5)
6. Д. Превц (Словения) - 283,4 (131,5 + 131,5)
6. Феттнер (Австрия) - 283,4 (128,5 + 138,0)
20. КЛИМОВ (Россия) - 262,1 (132,0 + 128,5)
32. КОРНИЛОВ (Россия) - 109,5 (122,5)