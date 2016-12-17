Климов стал 18-м на трамплине в Энгельберге

Австриец Михаэль Хайбек выиграл соревнования на этапе Кубка мира в швейцарском Энгельберге. Вторым стал словенец Домен Превц, третьим - еще один австриец Андреас Кофлер.
Евгений Климов показал 18-й результат, Денис Корнилов - 28-й, Роман Трофимов не попал во вторую попытку.
Энгельберг (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
1. Хайбек (Австрия) - 304,7 (138,0 + 134,0)
2. Д. Превц (Словения) - 301,6 (132,0 + 137,5)
3. Кофлер (Австрия) - 293,7 (128,0 + 139,5)
4. Танне (Норвегия) - 288,9 (132,5 + 133,0)
5. Д. Ито (Япония) - 284,2 (135,0 + 129,0)
6. Крафт (Австрия) - 283,9 (129,0 + 130,0)
18. КЛИМОВ (Россия) - 268,6 (132,5 + 125,0)
28. КОРНИЛОВ (Россия) - 257,6 (123,5 + 125,0)
47. ТРОФИМОВ (Россия) - 116,6 (119,5)