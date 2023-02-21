Евгений Климов выиграл чемпионат России по прыжкам с трамплина

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Серебряный призер Олимпийских игр Евгений Климов выиграл чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина.

По итогам двух прыжков Климов набрал 253,5 балла. Второе место занял призер Олимпийских игр Данил Садреев (249 баллов), третье — Илья Маньков (234,5).

В женских соревнованиях победу одержала Александра Кустова, которая набрала 239,8 балла.

Второй стала Кристина Прокопьева (232,6), третьей — серебряный призер Олимпиады Ирина Аввакумова (223,8).