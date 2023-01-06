Норвежец Гранеруд стал победителем «Турне четырех трамплинов»
Норвежец Халвор Гранеруд стал победителем общего зачета «Турне четырех трамплинов».
Он выиграл заключительный, четвертый этап, который прошел в австрийском Бишофсхофене, набрав 313,4 балла.
Норвежец также победил на этапах в немецких Оберстдорфе и Гармиш-Партенкирхене и показал второй результат на этапе в австрийском Инсбруке.
Гранеруд стал победителем общего зачета, набрав 1 191,2 балла. В тройку лучших также вошли поляк Давид Кубацки (1 158,2) словенец Анже Ланишек (1 129).
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29 дек 2022 21:08
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