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Сегодня, 21:37

Норвежец Гранеруд стал победителем «Турне четырех трамплинов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Норвежец Халвор Гранеруд стал победителем общего зачета «Турне четырех трамплинов».

Он выиграл заключительный, четвертый этап, который прошел в австрийском Бишофсхофене, набрав 313,4 балла.

Норвежец также победил на этапах в немецких Оберстдорфе и Гармиш-Партенкирхене и показал второй результат на этапе в австрийском Инсбруке.

Гранеруд стал победителем общего зачета, набрав 1 191,2 балла. В тройку лучших также вошли поляк Давид Кубацки (1 158,2) словенец Анже Ланишек (1 129).

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