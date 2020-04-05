Экс-врач сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина умер из-за коронавируса

Спортивный врач Юха Веняляйнен, который работал со сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина с 1992 по 2014 год, умер на 65-году жизни из-за коронавируса, сообщает Savon Sanomat. Он заразился во время отдыха на севере Италии, где находился с 28 февраля по 6 марта. Страна — один из эпицентров болезни. Симптомы у него появились 12 марта, через четыре дня его госпитализировали.

По последним данным, на утро 5 апреля всего выявлен 1 202 236 случаев заражения коронавирусом на территории 181 страны. Умерших — 64 753 человека, выздоровело — 246 457.

По данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.