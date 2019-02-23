Айзенбихлер завоевал золото в прыжках с трамплина на чемпионате мира в Зефельде, Климов - 18-й

Немец Маркус Айзенбихлер стал первым в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Это первая личная победа для 27-летнего спортсмена за 133 старта.

Второе место занял еще один представитель Германии Карл Гайгер, третье - швейцарец Киллиан Пайер. Россиянин Евгений Климов стал 18-м.

Прыжки с трамплина

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Маркус Айзенбихлер (Германия) - 279,4 (131,5 + 135,5)

2. Карл Гайгер (Германия) - 267,3 (131,0 + 130,5)

3. Киллиан Пайер (Швейцария) - 266,1 (131,0 + 129,5)

4. Рею Кобаяси (Япония) - 262,0 (133,5 + 126,5)

5. Камил Стох (Польша) - 259,4 (128,5 + 129,5)

6. Штефан Крафт (Австрия) - 256,1 (130,0 + 116,5)...

18. Евгений Климов (Россия) - 229,1 (126,5 + 121,0)

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