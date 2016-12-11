17:03 11 декабря | ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Аввакумова - пятая на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле

0
0
0

Японка Сара Таканаси выиграла соревнования на 90-метровом трамплине на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле. Второе место заняла австрийка Даниэла Ирашко, третье - ее соотечественница Жаклин Зайфридсбергер.

Лучшей из россиянок стала Ирина Аввакумова, занявшая пятое место. После двух этапов она идет шестой в общем зачете Кубка мира.

Нижний Тагил (Россия)

Кубок мира

Женщины

К-90

1. Таканаси (Япония) - 250,7 (92,5 + 98,5)

2. Ирашко (Австрия) - 244,1 (95,5 + 94,5)

3. Зайфридсбергер (Австрия) - 237,0 (93,5 + 93,5)

4. Луннбю (Норвегия) - 234,9 (93,0 + 91,5)

5. АВВАКУМОВА (Россия) - 225,5 (89,0 + 91,0)

6. Мора (Франция) - 225,4 (94,0 + 90,5)

11. КУСТОВА (Россия) - 214,3 (86,0 + 95,0)

16. БАРАННИКОВА (Россия) - 207,1 (88,0 + 80,5)

24. ТИХОНОВА (Россия) - 195,4 (88,5 + 83,0)

37. КАБЛУКОВА (Россия) - 89,1 (82,0)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/ski_jump/worldcup/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ