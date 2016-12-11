Аввакумова - пятая на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле

Японка Сара Таканаси выиграла соревнования на 90-метровом трамплине на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле. Второе место заняла австрийка Даниэла Ирашко, третье - ее соотечественница Жаклин Зайфридсбергер.

Лучшей из россиянок стала Ирина Аввакумова, занявшая пятое место. После двух этапов она идет шестой в общем зачете Кубка мира.

Нижний Тагил (Россия)

Кубок мира

Женщины



К-90

1. Таканаси (Япония) - 250,7 (92,5 + 98,5)

2. Ирашко (Австрия) - 244,1 (95,5 + 94,5)

3. Зайфридсбергер (Австрия) - 237,0 (93,5 + 93,5)

4. Луннбю (Норвегия) - 234,9 (93,0 + 91,5)

5. АВВАКУМОВА (Россия) - 225,5 (89,0 + 91,0)

6. Мора (Франция) - 225,4 (94,0 + 90,5)

11. КУСТОВА (Россия) - 214,3 (86,0 + 95,0)

16. БАРАННИКОВА (Россия) - 207,1 (88,0 + 80,5)

24. ТИХОНОВА (Россия) - 195,4 (88,5 + 83,0)

37. КАБЛУКОВА (Россия) - 89,1 (82,0)