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Прыжки с трамплина

Сегодня, 22:20

19-летняя Лутитт выиграла чемпионат мира в прыжках на лыжах с большого трамплина

Руслан Минаев
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Александрия Лутитт завоевала золото в прыжках на лыжах с большого трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходил в Планице (Словения).

19-летняя канадка показала результат 264,4 балла. Второе место заняла олимпийская чемпионка норвежка Марен Лундбю — 254,0 балла. Третье место у дважды серебряного призера Олимпийских игр немки Катарины Альтхаус — 245,9 балла.

Луттит является бронзовым призером Олимпиады в Пекине в смешанных соревнованиях.

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