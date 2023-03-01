19-летняя Лутитт выиграла чемпионат мира в прыжках на лыжах с большого трамплина
Александрия Лутитт завоевала золото в прыжках на лыжах с большого трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходил в Планице (Словения).
19-летняя канадка показала результат 264,4 балла. Второе место заняла олимпийская чемпионка норвежка Марен Лундбю — 254,0 балла. Третье место у дважды серебряного призера Олимпийских игр немки Катарины Альтхаус — 245,9 балла.
Луттит является бронзовым призером Олимпиады в Пекине в смешанных соревнованиях.
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29 дек 2022 21:08
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