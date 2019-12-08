Третьяков занял третье место на Кубке мира в Лейк-Плэсиде
На этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде (США) в число призеров вошел россиянин Александр Третьяков. Он занял третье место.
Победил немец Аксель Юнгк. На втором месте Мартин Дукурс из Латвии. Российские спортсмены Никита Трегубов и Евгений Рукосуев заняли, соответственно, восьмое и девятое место.
Лейк-Плэсид (США)
Кубок мира
Мужчины
1. Аксель Юнгк (Германия) — 1.46,32 (53,12 + 53,20)
2. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.46,44 (53,14 + 53,30)
3. Александр Третьяков (Россия) — 1.46,71 (53,17 + 53,54)
4. Александр Гасснер (Германия) — 1.46,77 (53,46 + 53,21)
5. Феликс Кайзингер (Германия) — 1.46,89 (53,06 + 53,83)
6. Томас Дукурс (Латвия) — 1.46,92 (53,31 + 53,61)
8. Никита Трегубов (Россия) — 1.47,01 (53,28 + 53,73)
9. Евгений Рукосуев (Россия) — 1.47,05 (53,22 + 53,83)