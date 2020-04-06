Российская скелетонистка Никитина выложила необычное фото. Самоирония на высоте

Российская скелетонистка Елена Никитина опубликовала фотографию в магазине.

— Шопинг, — подписала Никитина фотографию в Instagram.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.