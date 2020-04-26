Чемпионка мира среди юниоров по скелетону Юлия Канакина рассказала о своем отношении к тому, что ее называют самой сексуальной скелетонисткой в России.

— Раньше меня многие просили записать свои тренировки, рассказать, как я занимаюсь. Но времени не хватало, чтобы снять видео, — цитирует Канакину РИА «Новости». — Сейчас тот период, когда мы только начинаем тренироваться — подготавливаем мелкие мышцы, суставчики, входим в форму постепенно по нарастающей, чтобы не было травм. Тренировки сейчас поэтому более легкие. Я начала их записывать на видео и выставлять. И отдача такая большая — люди пишут: «О, Юля, наконец-то!» (смеется) Подкалывают, что когда карантин кончится, снимать перестану. Обещать, конечно, ничего не могу, но, думаю, буду продолжать их снимать. Но когда начнутся более тяжелые тренировки, мне будет уже не до видео.

— А сколько у вас подписчиков в Instagram?

— По-моему, 56 тысяч.

— Наверное, в российском скелетоне и бобслее вы по этому показателю лидер?

— Возможно.

— Есть у вас объяснение вашей популярности?

— Я объективно смотрю на ситуацию. Знаю, что у меня много болельщиков. После соревнований вне зависимости от того, выступила я плохо или хорошо, мне пишут много сообщений со словами поддержки. Но я так же понимаю, что у меня много подписчиков благодаря тому, что выставляю много красивых фотографий. Но мне кажется, что все же у меня больше болельщиков скелетона, потому что сообщений на эту тему мне приходит больше всего.

— А как вы относитесь к тому, что про вас в СМИ постоянно выходят публикации с заголовками «Самая сексуальная скелетонистка» или «Самая красивая спортсменка»?

— Раньше меня это немного огорчало. Ну, раз написали — ладно, два — ну, хорошо. Но когда такие публикации мелькают часто, думаю — ну, почему они не пишут, что у меня быстрый старт, или то, что я заняла призовое место, допустим? А потом мне, если честно, стало все равно. Перестала реагировать даже на неправдивую информацию — иногда читаю и понимаю, это не про меня написано, с кем-то меня перепутали. Один единственный раз я пожаловалась на публикацию, где разместили мою фотографию, хотя речь в статье шла о другой спортсменке, причем история там была очень грустная. Извинились, сказали, что это была ошибка.